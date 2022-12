'आजतक' की बादशाहत बरकरार, ITA ने GOLDEN LAUREL अवॉर्ड से नवाजा

खबरों की दुनिया में 'आजतक' की बादशाहत लगातार बरकरार है. रविवार को ITA (Indian Television Academy) अवॉर्ड 2022 में भी आजतक को सबसे बड़ा सम्मान मिला है. मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में 'आजतक' को नंबर 1 मीडिया समूह का GOLDEN LAUREL अवॉर्ड दिया गया. इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने इस अवॉर्ड को ग्रहण किया.

कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने कहा कि 'आजतक' का मतलब है- 'नामुमकिन को मुमकिन करना.' उन्होंने कहा कि इंडिया टुडे ग्रुप को सर्वश्रेष्ठ मीडिया समूह का अवॉर्ड मिला है. ये इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि 'आजतक' की पूरी टीम एक परिवार की तरह काम करती है. 'आजतक' की टीम अपने न्यूज चैनल को अपनी फैमिली का सदस्य मानती है.

AajTak bags "ITA Golden Laurel Media Conglomerate" Award. While accepting the award, Kalli Purie, Vice Chairperson, India Today Group, said, "AajTak is not just a news channel, it is a movement."