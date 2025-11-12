आतंकवाद पर भारत की कार्रवाई तेज...6 महीनों में कई बड़े नेटवर्क ध्वस्त, 2921 किलो विस्फोटक बरामद

भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज कर दिया है. गृह मंत्रालय (MHA) के सूत्रों के अनुसार, पिछले छह महीनों में विभिन्न एजेंसियों ने देशभर में आतंकवाद के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए ISIS, जैश-ए-मोहम्मद समेत कई आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त किए हैं. आइए महीने-दर-महीने हुई इन कार्रवाइयों का बारे में जानते हैं.

गृह मंत्रालय (MHA) के सूत्रों के अनुसार, मई से नवंबर 2025 तक के पिछले 6 महीनों में विभिन्न एजेंसियों ने दर्जनों आतंकी मॉड्यूल्स को ध्वस्त किया, सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए और कई प्रमुख आतंकियों को गिरफ्तार या ढेर कर दिया. ये कार्रवाई अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद शुरू हुई 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का परिणाम है, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए थे.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद छापेमारी तेजी

सुरक्षा एजेंसियों ने 10 नवंबर को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में एक बड़े ऑपरेशन के तहत 2,921 किलो विस्फोटक बरामद किया गया. इस ऑपरेशन में श्रीनगर, फरीदाबाद, सहारनपुर और अनंतनाग से कई गिरफ्तारियां हुईं. इस दौरान जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ. 9 नवंबर को गुजरात ATS ने पाकिस्तान ड्रोन कनेक्शन का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. 7 नवंबर को राजस्थान में टीटीपी (Tehrik-e-Taliban Pakistan) से जुड़ा कट्टर नेटवर्क का पर्दाफाश कर मौलवी ओसामा उमर को गिरफ्तार किया था.

आत्मघाती साजिश का खुलासा

अक्टूबर में सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में ISIS प्रेरित "सौत-उल-उम्मह" मॉड्यूल को ध्वस्त करते हुए दो आतंकियों को गिरफ्तार कर आत्मघाती हमले की साजिश को नाकाम कर दिया था. 24 अक्टूबर को दिल्ली में आत्मघाती प्रशिक्षण ले रहे दो दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया गया. 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल निष्क्रिय किया. साथ ही 9 अक्टूबर को पंजाब में 2.5 किलोग्राम IED बरामद किया था.

पाक-समर्थित मॉड्यूल पर निशाना

सुरक्षा एजेंसियों ने 30 सितंबर को जांच एजेंसियों ने यूपी में शरिया आधारित शासन की साजिश रचने वाले चार आतंकी को गिरफ्तार किया था. इससे पहले एजेंसियों ने 17 सितंबर को आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन ISIS नेटवर्क ध्वस्त कर दिया. 11 सितंबर को एजेंसियों ने दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में पाकिस्तान-समर्थित मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर पांच आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले सुरक्षा एजेंसी ने 2 सितंबर को पंजाब-जम्मू-कश्मीर में JeM का हमला नाकाम किया.

BKI और ISIS नेटवर्क पर कार्रवाई

अगस्त में NIA ने नेपाल सीमा पर ISIS मॉड्यूल से जुड़े अबू तालिब को पकड़ा. इसी महीने एजेंसियों ने 30 अगस्त को पंजाब और राजस्थान में ISI निर्देशित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) मॉड्यूल का पर्दाफाश किया. जबकि जुलाई में गुजरात और उत्तर प्रदेश में AQIS/ISIS लिंक्ड 'गजवा-ए-हिंद' मॉड्यूल ध्वस्त किया.

जुलाई 2025: AQIS और BKI पर कार्रवाई

24 जुलाई: गुजरात-उत्तर प्रदेश में AQIS/ISIS लिंक्ड 'गजवा-ए-हिंद' मॉड्यूल ध्वस्त किया.

20 जुलाई: पंजाब में BKI के तीन आतंकी ग्रेनेड हमले की साजिश में गिरफ्तार किया.

11 जुलाई: पुंछ (जम्मू-कश्मीर) में सेना-पुलिस ने दो आतंकियों पर काउंटर एक्शन में IED और हथियार बरामद. पहलगाम हमले के तीन अपराधियों को मार गिराया गया.

मई 2025: ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत

20 मई: बटाला (पंजाब) में ISI समर्थित BKI मॉड्यूल का एनकाउंटर के बाद खुलासा हुआ.

19 मई: हैदराबाद में ISIS लिंक वाले दो आतंकी पकड़े, विस्फोटक बरामद किए.

11 मई: पश्चिम बंगाल में JMB-LeT-पाक नेटवर्क ध्वस्त किया.

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई लगातार कार्रवाइयों से देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिली है. जानकारी के अनुसार, इन कार्रवाइयों में NIA, ATS, CRPF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त रूप से अहम भूमिका रही है.

