India-China Talk: भारत और चीन के बीच गुरुवार को डब्‍लूएमसीसी (Working Mechanism for Consultation & Coordination) लेवल की 23वीं बर बातचीत हुई. इस बातचीत के बाद फैसला किया गया कि दोनों देशों में अब सैन्‍य स्‍तर पर 14वें राउंड की बातचीत होगी. इस बैठक में वरिष्‍ठ कमांडर स्‍तर के अधिकारी शामिल होंगे, जो जल्‍द हो सकती है.

इस मुलाकात के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने पुष्टि की है. विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान जारी हुआ है, उसके अनुसार- दोनों ही पक्ष 14वें राउंड की बातचीत के लिए राजी हो गए हैं. जिसमें LAC के पास 'तनाव की जगहों से हटना' (disengagement from all the friction points) शामिल है. गुरुवार को जो चर्चा हुई, उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेकेट्री (ईस्‍ट एशिया), और चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से होंग लियांग ने किया.

वहीं इस बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्‍होंने कहा दोनों देशों में भारत-चीन के बॉर्डर पर काफी गंभीरता से बात हुई है. जिसमें डिसइंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी है. दरअसल, दोनों ही देशों में पिछले साल जून में गलवान में हुई हिंसा के बाद से तनाव बढ़ गया था. जहां 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे. वहीं चीन तब से लगातार पूर्वी लद्दाख में भारत के हिस्‍से में दखलंदाजी कर रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों ही देशों के 50,000 से 60,000 सैनिक लाइन ऑफ एक्‍चुअल कंट्रोल के पास इस समय एक अनुमान के मुताबिक तैनात हैं.