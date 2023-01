ठिठुरन वाली ठंड का यू-टर्न! कोहरे के साथ शीतलहर भी करेगी परेशान, उत्तर भारत के मौसम पर IMD ने दिया बड़ा अपडेट

Weather Forecast Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में बीते दो दिन से तापमान में मामूली वृद्धि देखी गई है. साथ ही उत्तर-पश्चिमी भारत में पक्षिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) से मौसम में बदलाव होने के साथ घने कोहरे के प्रकोप से भी थोड़ी राहत मिली है. हालांकि,IMD ने फिर ठिठुरन वाली ठंड लौटने का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 और 16 जनवरी को ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी. वहीं, राजस्थान में 15 जनवरी से शीतलहर की तीव्रता में बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर के अधिकतर भागों में शीतलहर से तीव्र शीतलहर दर्ज होने की जा सकती है.

IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी भारत में पक्षिमी विक्षोभ के चलते तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है. वहीं, अगले दो दिन में फिर से शीतलहर और कोहरे का प्रकोप शुरू होने का अनुमान है.

दिल्ली में फिर कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

देश की राजधानी दिल्ली में अगले दो दिन में फिर घना कोहरा छाने की संभावना है. साथ ही शीतलहर भी लोगों को परेशान करेगी. आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली में शीतलहर से लोग परेशान हैं. ठंज और ठिठुरन से राहत पाने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं.

Delhi | Cold wave grips the national capital, people sit around bonfires to get relief.



Visuals from Safdarjang area (top 2) and Nizamuddin area (bottom 2) pic.twitter.com/dbbIOHNNpv