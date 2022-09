IMD Rainfall Alert: 5 दिनों तक इन हिस्सों में होगी भारी बारिश, UP के लिए ये अलर्ट

IMD Rainfall Alert: मॉनसून सीजन के चलते कई राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है. हालांकि, पहले के मुकाबले अब बरसात की गतिविधियों में कुछ कमी जरूर आई है. मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मॉनसून की विदाई शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले के हिस्सों में अगले पांच दिनों तक बारिश होगी.

IMD के अनुसार, तमिलनाडु, केरल, माहे, साउथ इंटीरियर कर्नाटक, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम और नॉर्थईस्ट इंडिया में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश होने वाली है.

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के मौसम को लेकर जानकारी दी है. IMD के अनुसार, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में एक सितंबर, बिहार में एक से तीन सितंबर, झारखंड में तीन सितंबर और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले पांच दिनों तक बारिश होगी.

