Weather Forecast: इन राज्यों में अगले तीन दिनों तक होगी भारी बारिश, यूपी-उत्तराखंड में रहेगा ऐसा मौसम

Weather Report, IMD Rainfall Alert, Weather Update Today: कई महीने पहले भीषण गर्मी के बाद दस्तक देने वाला मॉनसून (Monsoon 2022) अब धीरे-धीरे विदा होने लगा है. साउथवेस्ट मॉनसून ने साउथवेस्ट राजस्थान और कच्छ के इलाके से आज विदाई ले ली. हालांकि, देश के अन्य हिस्सों में अब भी मॉनसून की गतिविधियां बनी हुई हैं और दो से तीन दिनों तक ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का कहर बरसने वाला है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले दो से तीन दिनों तक भारी बारिश होगी. इसके पीछे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के इलाके में बना लो प्रेशर एरिया है.

IMD ने बताया है कि साउथवेस्ट राजस्थान और उसके कच्छ के इलाके से आज से मॉनसून विदा हो गया है. यहां से मॉनसून के जाने की नॉर्मल डेट 17 सितंबर थी. अब इन इलाकों में अगले पांच दिनों तक बारिश नहीं होगी.

IMD के अनुसार, ओडिशा और तेलंगाना में 20 व 21 सितंबर, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 20 सितंबर, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में 20 से 22 सितंबर, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 20 से 23 सितंबर, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 22 और 23 सितंबर और मध्य महाराष्ट्र में 21 और 22 सितंबर को गरज के साथ भारी बारिश होने वाली है.

i. Monsoon has withdrawn from parts of southwest Rajasthan & adjoining Kutch today.

ii. Heavy rainfall spell over Odisha, Chhattisgarh, Vidarbha and East MP during next 2-3 days in association with the Low Pressure Area over Northwest BoB & adjoining north Odisha-WB coasts.