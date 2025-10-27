scorecardresearch
 

'मुझे 25 घंटे बेड़ियों में जकड़े रखा...', US से डिपोर्ट किए गए भारतीयों ने सुनाई आपबीती

अवैध तरीके से अमेरिका गए लगभग 50 भारतीय प्रवासियों का एक समूह हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा. इन प्रवासियों ने बेहतर जीवन की तलाश में लाखों रुपये खर्च किए, जिनमें से कई ने प्लॉट बेचकर और कर्ज लेकर पैसे जुटाए. वे डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे, जहां कई को अमेरिकी अधिकारियों ने पकड़कर वापस भारत भेज दिया.

कुछ प्रवासियों ने 25 घंटे तक बेड़ियों में जकड़े जाने की बात कही और केंद्र से मदद की अपील की. (File Photo: ITG)
'मेरे पैर सूज गए हैं, मुझे 25 घंटे तक बेड़ियों में जकड़कर रखा गया था...' यह कहना है 45 साल के हरजीत सिंह का, जो अमेरिका से हाल ही में वापस भेजे गए भारतीयों के हालिया समूह में शामिल थे. हरजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका जाने के लिए करीब 35 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन अब उनके सारे सपने बिखर गए हैं.

अधिकारियों के अनुसार, अवैध रूप से अमेरिका गए इस समूह में हरियाणा के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, जींद और पानीपत जिलों के करीब 50 लोग शामिल थे. शनिवार देर रात इन्हें लेकर विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा.

प्लॉट बेचा, कर्ज लिया और लगा दी सारी जमा पूंजी

इनमें से ज्यादातर लोगों की उम्र 25 से 40 साल के बीच है. उन्होंने बताया कि बेहतर भविष्य की तलाश में उन्होंने प्लॉट बेचकर, रिश्तेदारों से कर्ज लेकर और जमा पूंजी खत्म करके लाखों रुपये खर्च किए. इनमें से अधिकतर लोग 'डंकी रूट' (खतरनाक अवैध रास्ते) से होकर अमेरिका पहुंचे थे. वापसी के बाद इन्हें संबंधित जिलों में ले जाकर परिवारों के हवाले कर दिया गया.

'ट्रंप ने हमें वापस भेज दिया'

अंबाला जिले के जगोली गांव के हरजीत सिंह ने बताया, 'मैंने अमेरिका जाने के लिए 35 लाख रुपये खर्च किए. वहां मैंने कुकिंग सीखी और जैक्सनविल, फ्लोरिडा में नौकरी करता था. काम अच्छा चल रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने मुझे पकड़ लिया और वापस भेज दिया.' उन्होंने कहा, 'मैं बहुत परेशान हूं. मेरी सारी मेहनत और पैसे बर्बाद हो गए.' 

हरजीत ने बताया कि उन्होंने ये पैसे खेती करके जुटाए थे. उन्होंने कहा, 'मुझे अमेरिका पसंद आया, वो अच्छा देश है, लेकिन ट्रंप ने हमें वापस भेज दिया. बहुत से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है.' हरजीत ने अपने सूजे हुए पैर दिखाते हुए कहा, 'मुझे 25 घंटे तक बेड़ियों में बांधकर रखा गया. ऐसा नहीं होना चाहिए था.' उन्होंने केंद्र सरकार से अपने परिवार के लिए मदद की अपील भी की.

एजेंट को दिए 57 लाख रुपये

एक अन्य प्रवासी हरीश (कलसी गांव, करनाल) ने बताया कि वह पिछले साल अगस्त में अमेरिका गए थे. वह 2023 में वर्क परमिट पर कनाडा गए थे, वहीं से वह अमेरिका पहुंचे और एक स्टोर में काम करने लगे. फरवरी में अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया. कैथल के नरेश कुमार ने बताया कि एक एजेंट ने उनसे 42 लाख रुपये में अमेरिका भेजने का वादा किया था, लेकिन आखिर में 57 लाख रुपये खर्च हो गए. 

'किसी को ये रास्ता अपनाने की सलाह नहीं दूंगा'

नरेश ने बताया, 'पहले मैंने एक एकड़ जमीन बेचकर 42 लाख दिए, फिर 6 लाख ब्याज पर उधार लिए. मेरे भाई ने भी जमीन का टुकड़ा बेचकर 6.5 लाख जुटाए और एक रिश्तेदार ने 2.85 लाख दिए. कुल 57 लाख रुपये लगे.' नरेश ने स्वीकार किया कि 'डंकी रूट' से अमेरिका पहुंचने में उन्हें दो महीने लगे और वह 14 महीने जेल में रहे, फिर भारत भेज दिए गए. उसने कहा, 'अब मैं किसी को ये रास्ता अपनाने की सलाह नहीं दूंगा.'

---- समाप्त ----
