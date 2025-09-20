'अब हिंदी अच्छी बोल लेता हूं..', अमित शाह ने बताया 2012 से अबतक उनमें क्या बदला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक को दिए एक विशेष इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर और उनके साथ अपने रिश्तों पर बातचीत की और तमाम सवालों के जवाब दिए. इसी दौरान उन्होंने अपनी हिंदी को लेकर भी टिप्पणी की. अमित शाह से सवाल पूछा गया कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर देश का प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी और उनकी कार्यशैली में क्या बदलाव देखे हैं?

इसके जवाब में अमित शाह ने कहा, 'मैं मेरी बात करूं तो मैं अब हिंदी अच्छी बोल लेता हूं. 2012 में इतनी अच्छी नहीं बोल पाता था, बदलाव तो आते ही हैं, सबके जीवन में आते हैं. जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, तो काम करने के उनके तरीके में बहुत बड़े बदलाव नहीं आए हैं. समस्याओं को देखने का उनका नजरिया समृद्ध हुआ है. इसके कारण लोगों को बदलाव दिखते हैं. मगर मूल रूप से वो वही हैं, जो शुरुआत में थे. जब व्यक्ति को अनुभव मिलता जाता है, तो वह अपने आप को बदलता है. कार्यपद्धति भी थोड़ी बदलती है. और जब समस्याओं के स्केल और साइज बदलेंगे तो मैनेजमेंट भी थोड़ा अलग प्रकार से करना पड़ेगा.'

अमित शाह ने कहा, 'नरेंद्र मोदी ने पार्टी में संगठन मंत्री के नाते भी काम किया. राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी काम किया, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया और अब प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं. हर पद पर काम करने में एक अलग भूमिका होती ही है. इतना ही बदलाव आया है.' प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई ऐसा अनुभव जिसने अमित शाह पर अमिट छाप छोड़ा हो? इसके जवाब में अमित शाह ने उनके अंदर के पार्टी कार्यकर्ता की सराहना की.

पीएम मोदी ने पार्टी का महत्व हमेशा बनाए रखा

उन्होंने कहा, 'हाल ही में हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई. प्रधानमंत्री होते हुए भी 1 मिनट के लिए मंच पर से नहीं उतरे. यह बहुत बड़ी बात है. मैं 2014 से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूं, वैसे तो 2009 से था, लेकिन अध्यक्ष और प्रमुख व्यवस्था में 2014 से हूं. मैंने कभी नहीं देखा कि 2 दिन की या 3 दिन की कार्यकारिणी में भी, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री होते हुए भी वह नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद ना हों, बहुत बड़ी बात है. उन्होंने पार्टी का महत्व हमेशा बनाए रखा. कई सारे प्रधानमंत्री हुए दूसरे दलों के, उनकी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक प्रधानमंत्री के निवास पर होती थी. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग पार्टी मुख्यालय में होती है. यह उनके नेतृत्व का बहुत मजबूत पक्ष है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वह पार्टी को अहमियत देते हैं.'

