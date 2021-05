गोवा: अस्पताल में हो रही मौतों पर हेल्थ मिनिस्टर ने तोड़ी चुप्पी, ट्वीट के जरिये दी ये जानकारी

गोवा मेडिकल कॉलेज में मौत के मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी. इतनी मौतों के बाद, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का कहना है कि 350 मरीजों को पुराने जीएमसी बिल्डिंग से नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है. आपको बता दें कि पुरानी बिल्डिंग वह है, जहां भर्ती कोविड मरीजों की लगातार मौत हो रही है.

स्वास्थ्य मंत्री राणे ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे अथक प्रयासों, डॉक्टरों, नर्सों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ-साथ नए ब्लॉक में मरीजों का को शिफ्ट कर रही है.

At present, we have shifted about 350 patients in coordination with GVK EMRI 108 and they have been monitored & supervised by our team at the Super Specialty Block.

(2/3)