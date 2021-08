गोवाः जैसिंटो द्वीप पर तिरंगा फहराने को लेकर विरोध, CM बोले- घटना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2021) से पहले गोवा के जैसिंटो द्वीप पर तिरंगा फहराने को लेकर विवाद हो गया. स्थानीय लोगों की ओर से वास्को में सेंट जैसिंटो द्वीप पर भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने पर विरोध किया गया. इस बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

स्थानीय लोगों ने गोवा के वास्को में सेंट जैसिंटो द्वीप पर भारतीय नौसेना की ओर से राष्ट्रीय ध्वज लहराए जाने का विरोध किया. इस प्रकरण के सामने आने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हस्तक्षेप किया और गृह विभाग को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को खत्म किया जाए.

विवाद के बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर कहा कि सेंट जैसिंटो द्वीप के स्थानीय लोगों को भारतीय नौसेना में भारतीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम में शामिल होते देखकर खुशी हो रही है. मुझे खुशी है, बेहतर समझ की जीत हुई.

Heartening to see locals of St Jacinto Island joining the Indian Navy in hoisting the Indian Flag. I am glad, better sense prevailed. #JaiHind #NationFirst pic.twitter.com/i0wR97htXJ — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) August 14, 2021

इससे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod sawant) ने ट्वीट कर दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि सेंट जैसिंटो द्वीप पर कुछ लोगों ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने पर आपत्ति जताई. मैं इसकी निंदा करता हूं और रिकॉर्ड में कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी.'

It is unfortunate and shameful that some individuals at St Jacinto Island have objected to Hoisting of the National Flag by the Indian Navy on the occasion of India's Independence Day. I condemn this and want to state on record that my Government will not tolerate such acts.1/2 — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) August 13, 2021

उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा, 'मैंने भारतीय नौसेना से अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से वहां झंडा फहराए जाने का अनुरोध किया है और गोवा पुलिस की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है. भारत विरोधी गतिविधियों की इन कोशिशों से सख्ती से निपटा जाएगा. हमेशा राष्ट्र प्रथम रहेगा.

I have requested the Indian Navy to go ahead with their original plan and have assured full cooperation from Goa Police. These attempts of Anti-India activities shall be dealt with an iron fist. It will always be Nation First.2/2 — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) August 13, 2021

भारतीय नौसेना ने रद्द किया कार्यक्रम

इस बीच भारतीय नौसेना ने कहा है कि उसने स्वतंत्रता दिवस पर दक्षिण गोवा में साओ जैसिंटो द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपनी योजना को स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद रद्द कर दिया है. हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नौसेना अधिकारियों से अपने कार्यक्रम को जारी रखने का अनुरोध किया है.

अधिकारियों ने बताया कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत रक्षा मंत्रालय ने 13 से 15 अगस्त के बीच देशभर के द्वीपों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई है. गोवा में नौसेना के आईएनएस हंसा बेस के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा था कि गोवा नौसेना क्षेत्र की एक टीम ने इस अखिल भारतीय पहल के तहत साओ जैसिंटो द्वीप सहित गोवा के सभी द्वीपों का दौरा किया.

उन्होंने कहा कि जैसिंटो द्वीप पर पहले से तय योजना को इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया था. यह द्वीप तटीय राज्य के दक्षिण गोवा जिले में वास्को शहर के पास स्थित है.