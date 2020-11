गांधीनगर: पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को 21 नवंबर को सुबह 11:00 बजे गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी इस समारोह में शामिल होंगे. इस दीक्षांत समारोह में लगभग 2600 छात्रों को उनकी डिग्री / डिप्लोमा दिया जाएगा.



दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मोनोक्रिस्टलाइन सोलर फोटो वोल्टाइक पैनल के 45 मेगावाट उत्पादन संयंत्र और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखेंगे.

At 11 AM tomorrow, 21st November, I would be addressing the Convocation of PDPU, Gandhinagar. Will also be inaugurating various Centres that would boost research, innovation and learning at PDPU. https://t.co/muUer7MjUi