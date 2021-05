पूर्व PM जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि आज, राहुल समेत दिग्गजों ने किया नमन

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की आज 57वीं पुण्यतिथि है. 27 मई, 1964 को जवाहर लाल नेहरू ने अंतिम सांस ली थी. आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश उनको नमन कर रहा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने जवाहर लाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी.



कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जवाहर लाल नेहरू के विचार साझा किए, राहुल ने लिखा ‘बुराई अनियंत्रित होती है, अगर आप इसे सहन करते हो तो ये पूरे सिस्टम को जहरीला कर देती है’. राहुल गांधी ने आगे लिखा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके कथन को याद करने का दिन है.



“Evil unchecked grows, evil tolerated poisons the whole system."



Remembering the wise words of Pandit Jawaharlal Nehru on his death anniversary. pic.twitter.com/aEgHM7hx6T