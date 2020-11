नेपाल के साथ के नक्शा विवाद के बीच काठमांडू पहुंचे विदेश सचिव

नक्शा विवाद और कोरोना संकट के बीच विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला आज गुरुवार को 2 दिन के नेपाल दौरे पर पहुंच गए हैं. दोनों देशों में जारी नक्शा विवाद के बीच भारत की ओर से नेपाल में यह तीसरी उच्च स्तरीय यात्रा है.

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए आज नेपाल पहुंचे. पदभार संभालने के बाद से यह उनकी पहली नेपाल यात्रा है. वह शुक्रवार को वापस स्वदेश लौटेंगे.

नेपाल यात्रा को लेकर विदेश सचिव ने कहा, 'नेपाल के साथ हमारा बहुत मजबूत रिश्ता है. हमारी कोशिश यह देखने की होगी कि हम रिश्ते को कैसे आगे ले जा सकते हैं.'

Kathmandu: Foreign Secretary Harsh V Shringla holds bilateral talks with Nepal Foreign Secretary Bharat Raj Paudyal



Foreign Secretary Shringla is on a 2-day official visit to Nepal. pic.twitter.com/vZy8AoevcP