Bitcoin Scam: FBI भारत में नहीं कर रही बिटकॉइन घोटाले की जांच, CBI ने कांग्रेस का दावा खारिज किया

CBI ने अमेरिका की जांच एजेंसी FBI बिटकॉइन मामले में भारत में कोई जांच नहीं कर रही है. CBI ने इस संबंध में मीडिया में आई खबरों का खंडन किया है. उसने इस मामले में दिए गए बयानों को मनगढंत व काल्पनिक करार दिया है. CBI ने बताया कि एफबीआई ने इस मामले की जांच के लिए भारत में कोई टीम नहीं भेजी है और न ही एफबीआई ने बिटकॉइन मामले में जांच करने के लिए सीबीआई से कोई अनुरोध किया है, इसलिए भारत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता है.

कांग्रेस विधायक ने 8 अप्रैल को किया था ट्वीट

कर्नाटक के चित्तपुर से कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने 8 अप्रैल को एक ट्वीट किया था कि मेरा मानना ​​है कि एफबीआई अरबों डॉलर के Bitcoin Scam की जांच के लिए दिल्ली में है. जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर राज्य इस मामले की गंभीरता से जांच करता है, तो बीजेपी के बहुत सारे लोग हिल जाएंगे.

रणदीप सुरजेवाला ने शाह, बोम्मई से किए थे सवाल

प्रियांक के ट्वीट के कुछ ही मिनटों के भीतर कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने लगातार कई ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर कथित एफबीआई जांच को लेकर निशाना साधा था. उन्होंने लिखा कि #BitcoinScam की परतों का आखिरकार पता लगाया जा रहा है!. इसके साथ ही उन्होंने उनसे कई सवाल भी किए.

Chandru case given to CID, Harsha case given to NIA.



Is the Govt publicly acknowledging that their Home Minister & the Department are completely incompetent & useless? https://t.co/B6tgblJlfc — Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) April 10, 2022

रणदीप सुरजेवाला ने लिखा था कि भारत के गृहमंत्री और सीएम बोम्मई जवाब दें कि क्या FBI कर्नाटक बीजेपी सरकार की जानकारी में भारत के सबसे बड़े बिटकॉइन घोटाले की जांच कर रही है? अगर हां, तो जांच की जानकारी के साथ संदिग्धों और राजनीतिक लोगों का विवरण जारी करें.



The layers of #BitcoinScam are finally being unearthed!



Let India’s HM & CM Bommai answer-



1. Is FBI in India to investigate India’s biggest #Bitcoin Scam Coverup under Karnataka BJP Govt?



If so, release details of the investigation & suspects, including political people?

1/n https://t.co/uYsnVUUeG6 — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 8, 2022

रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पूछा था किस कीमत के कितने बिटकॉइन चोरी हुए? कर्नाटक में कौन शामिल है? क्या चुराए गए बिटकॉइन कथित हैकर श्रीकृष्ण के वॉलेट से ट्रांसफर किए गए थे?

2/n

The layers of #BitcoinScam are finally being unearthed!



Let India’s HM & CM Bommai answer-



2. How many Bitcoins were stolen & of what value? Who in Karnataka is involved?



3. Were the stolen bitcoins transferred from the wallet of alleged hacker Sri Krishna? https://t.co/uYsnVUUeG6 — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 8, 2022

कांग्रेस महासचिव ने आगे लिखा था कि जब श्रीकृष्ण हिरासत में था तब 1 दिसंबर 2020 और 14 अप्रैल 2021 को 5,240 करोड़ रुपये के 14,682 बिटफिनेक्स बिटकॉइन चोरी किए गए. क्या व्हेल अलर्ट का ट्रांसफर किए गए बिटकॉइन से कोई संबंध है?

3/n

. #BitcoinScam



Let HM & CM Bommai answer-



4. Whether the “Whale Alerts” reflecting the transfer of the 14,682 stolen Bitfinex bitcoins valued at Rs. 5,240 crores on the two dates- 1st December 2020 & 14th April, 2021, when Sri Krishna was in custody- has any correlation? https://t.co/uYsnVUUeG6 — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 8, 2022

रणदीप सुरजेवाला ने इसके आगे पूछा था कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (जो उस समय प्रभारी गृह मंत्री थे) और दूसरों की राज्य सरकार में क्या भूमिका और जिम्मेदारी है?

4/n

Layers of #BitcoinScam



Let HM & CM Bommai answer-



5. What is the role and responsibility of the Chief Minister, Shri Basavaraj Bommai (who was the Home Minister in charge at the relevant time) and others in the State Government? https://t.co/uYsnVUUeG6 — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 8, 2022

फिर उन्होंने इंटरपोल को लिखे पत्र पर सवाल किया था कि इंटरपोल को सूचना क्यों नहीं दी गई? बीजेपी सरकार ने 5 महीने तक इंतजार करने और 17 अप्रैल श्रीकृष्ण की रिहाई के बाद इंटरपोल को 24 अप्रैल 2021 को पत्र क्यों लिखा?

5/n

Layers of #BitcoinScam



Let HM & CM Bommai answer-



5. Why was Interpol not informed? Why did the BJP Government wait for over five months up till 24th April 2021 to write to Interpol and that also after the release of Sri Krishna on 17th April, 2021? https://t.co/uYsnVUUeG6 — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 8, 2022



कांग्रेस नेता ने पूछा था कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने एनआईए/एसएफआईओ/ईडी को सूचित क्यों नहीं किया?