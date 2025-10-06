पड़ोसियों के झगड़े में खूनखराबा, लकड़ी का लट्ठा मारकर बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट

उत्तरी केरल के नीलेश्वरम जिले में एक बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई है.बुजुर्ग व्यक्ति के सिर पर उसके रिश्तेदार ने लकड़ी के लट्ठे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है.

पुलिस ने बताया कि घटना रविवार शाम की है.मृतक की पहचान नीलेश्वरम के करिंथलम के कुंबलपल्ली निवासी 76 साल के कन्नन के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद उसके पड़ोसी और रिश्तेदार श्रीधरन को गिरफ्तार कर लिया.

लकड़ी के लट्ठे से हमला कर हत्या

पुलिस के अनुसार, पास-पड़ोस में रहने वाले दोनों परिवारों के बीच विवाद था.एफआईआर के अनुसार, श्रीधरन कथित तौर पर कन्नन के घर के परिसर में घुस आया और उस पर लकड़ी के लट्ठे से हमला कर दिया. कन्नन के सिर में गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया.

उसे पहले नीलेश्वरम तालुक अस्पताल ले जाया गया और बाद में कन्हानगढ़ सरकारी जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां देर रात में उसकी मौत हो गई. नीलेश्वरम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(3) (आपराधिक अतिक्रमण) और धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

---- समाप्त ----