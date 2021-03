Ease of Living शहरों की लिस्ट में बेंगलुरु नंबर 1, दिल्ली टॉप 10 में नहीं

भारत सरकार द्वारा गुरुवार को शहरों की Ease of Living रैंकिंग को जारी किया. इस लिस्ट में कर्नाटक के बेंगलुरु का पहला स्थान आया है. जबकि पुणे और अहमदाबाद नंबर 2 और तीन पर हैं. इस लिस्ट में राजधानी दिल्ली टॉप 10 शहरों में शामिल नहीं है, दिल्ली इसमें 13वें स्थान पर है.

जानकारी के मुताबिक, ईज़ ऑफ लिविंग 2020 की रैंकिंग को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 10 लाख से कम आबादी वाले शहर और म्युनसिपल परफॉर्मेंस के आधार पर बंटवारा किया गया है.

10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों की लिस्ट (क्रमानुसार)

बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर, ग्रेटर मुंबई.



10 लाख से कम आबादी वाले टॉप 10 शहरों की लिस्ट (क्रमानुसार)

शिमला, भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सालेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, देवनागेर और तिरुचिपल्ली



10 लाख से अधिक आबादी वाले म्युनसिपल परफॉर्मेंस की लिस्ट (क्रमानुसार)

इंदौर, सूरत, भोपाल, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, अहमदाबाद, रायपुर, ग्रेटर मुंबई, विशाखापट्टनम, वडोदरा



10 लाख से कम आबादी वाले म्युनसिपल परफॉर्मेंस की लिस्ट (क्रमानुसार)

नई दिल्ली म्युसिपल कॉर्पोरेशन, तिरुपति, गांधीनगर, करनाल, सालेम, तिरुप्पुर, बिलासपुर, उदयपुर, झांसी, तिरुनेलवेली

✅Bengaluru best city in Ease of Living Index 2020 in Million+ Category



✅Shimla ranked first, #Bhubaneswar second in less than Million Category



✅Indore and NDMC leading municipalities in Municipal Performance Index 2020https://t.co/286tV5maXT#TransformingUrbanLandscape pic.twitter.com/u7Smc8s9iO