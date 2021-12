सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े जनरल डीएस हुड्डा ने ट्वीट कर मांगी मदद, 3 घंटे में PM मोदी का आया फोन

साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के कर्ता-धर्ता में से एक रहे लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंदर सिंह हुड्डा (रिटायर्ड) का एक ट्वीट शनिवार को तब चर्चा में आ गया जब उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उन्हें पीएम मोदी का फोन आया था. इस फोन कॉल के बारे में जानकारी देते हुए ले. जनरल हुड्डा ने बताया कि पीएम मोदी की ये कॉल उनकी बहन की बीमारी से संबंधित है. बहन स्तन कैंसर से जूझ रही है. ले. जनरल हुड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि उनकी बहन के इलाज के काम में आने वाली दवा को मंजूरी देने और खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी.

बता दें कि ले. जनरल हुड्डा की बहन सुषमा हुड्डा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे कैंसर की नई दवा को भारत में मंजूरी देने की मांग की थी. उन्होंने ट्विटर पर भी इस पत्र को साझा किया था.

दीपेंदर सिंह ने इस सुषमा हुड्डा के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि अगर भारत सरकार इस नई दवा को अनुमोदन देती है तो उनकी बहन जैसी कैंसर के कई रोगियों को जिंदगी की एक उम्मीद मिल सकती है. उन्होंने अपने ट्वीट को प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए ट्वीट किया, "मैं इस ट्वीट की शुरुआत यह स्वीकार करते हुए करता हूं कि मेरा निजी हित है, सुषमा हुड्डा मेरी बहन हैं, वे कई सालों से कैंसर की मरीज हैं और उन्हें लेकर आशा रखना मुश्किल होता जा रहा है, अगर निजी भावनाओं को अलग रखा जाए तो इस नई दवा को मंजूरी मिलने से उनके जैसे कई लोगों को जीवन के लिए संघर्ष करने का मौका मिल सकता है."

3.21 PM पर डीएस हुड्डा की बहन का ट्वीट

शनिवार दोपहर बाद लगभग सवा 3 बजे को सुषमा हुड्डा ने ट्वीट किया कि वे बड़ी उम्मीद के साथ इस मामले में पीएम से अपील करती हैं कि Trodelvy दवा को भारत के बाजार के लिए मंजूरी दे दी जाए. उन्होंने लिखा कि इस दवा से कई लोगों को नई जिंदगी मिल सकती हैं.



3.53 PM पर ले. जनरल डीएस हुड्डा ने की अपील

अपनी बहन के इस ट्वीट पर ले. जनरल हुड्डा ने पीएम मोदी से दखल की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार Trodelvy दवा को मंजूरी देती है तो इससे कई मरीजों का भला होगा.

Received a call from @PMOIndia and spoke with PM Narendra Modi who expressed concern over the case. Truly humbled and honoured on receiving his call and his words that the case would be looked into. Proud to be an Indian and even prouder of the PMs personal intervention. Jai Hind https://t.co/FPBVAPVWQ2