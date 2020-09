प्रवासी मजदूरों के लिए फिर चलें Shramik Special trains, केंद्रीय मंत्री ने रखी मांग

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेलवे से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है. इस संबंध में धर्मेंद्र प्रधान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने ओडिशा से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ( Shramik Special trains) को फिर से शुरू करने की अपील की है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने से गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रवासी मजदूर अपने कार्यस्थल पर लौट सकेंगे.

Union Minister Dharmendra Pradhan writes to Railway Minister Piyush Goyal, for the resumption of 'Shramik Special' trains from Odisha to Gujarat, Karnataka and Maharashtra, for migrant workers to return to their workplaces

(file pic) pic.twitter.com/CrXPxYR2MA