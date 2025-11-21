धर्मस्थल मामले में SIT ने दाखिल की 3900 पन्नों की चार्जशीट, 6 आरोपियों के नाम शामिल

कर्नाटक के धर्मस्थल मामले में SIT की टीम को कामयाबी हाथ लगी है. सामूहिक दफन, बलात्कार और हत्याओं की जांच कर रही टीम ने दक्षिण कन्नड़ जिले की एक अदालत में 3900 पन्नों का चार्जशीट दाखिल कर दिया है. चार्जशीट में 6 आरोपियों के नाम शामिल हैं.

SIT ने बताया कि गुरुवार को बीएनएसएस की धारा 215 के तहत बेलटांगडी स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 3,900 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है जिसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन लोगों पर झूठी जानकारी देने और जांच में गुमराह करने का आरोप है.

शिकायतकर्ता ही बन गए आरोपी

SIT की टीम ने बताया कि उनके पास उन बातों का सबूत है कि शिकायतकर्ता और उनके साथियों ने सामूहिक दफन की जानकारी या तो गलत दी थी या तो उसे बढ़ा-चढ़ाकर सामने रखा था. ये वही लोग थे जिन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि धर्मस्थल में कई शवों को दफनाया गया है लेकिन कहानी उस समय बदल गई जब जांच में शिकायतकर्ता ही आरोपी बन गए जिसके बाद से उनपर मामला दर्ज कर लिया गया.

आरोपी की हुई पहचान

आरोप पत्र में जिन 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें महेश शेट्टी टिमरोडी, गिरीश मट्टनवर, टी जयंत, विट्ठल गौड़ा, सुजाता भट और एक अन्य का नाम शामिल है.

जांच में मिले कंकाल

इस मामले में राज्य सरकार की ओर SIT की टीम गठित की गई थी. जांच के दौरान धर्मस्थल में नेत्रवती नदी के किनारे वन क्षेत्रों में खुदाई की गई, जहां पर कुछ कंकाल मिलें. बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो नेत्रवती स्नान घाट के पास बंगलेगुड्डे वन क्षेत्र में एक तलाशी अभियान के दौरान फिर से कुछ कंकाल बरामद किए गए.

