scorecardresearch
 

Feedback

धर्मस्थल मामले में SIT ने दाखिल की 3900 पन्नों की चार्जशीट, 6 आरोपियों के नाम शामिल

कर्नाटक के धर्मस्थल में हुए सामूहिक दफन, हत्याएं और बलात्कार के मामले में जांच कर रही SIT की टीम ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. शिकायतकर्ता ही इस कहानी में आरोपी साबित हो गए हैं.

Advertisement
X
धर्मस्थल मामले में पुलिस ने दाखिल किया आरोपपत्र (File Photo: ITG)
धर्मस्थल मामले में पुलिस ने दाखिल किया आरोपपत्र (File Photo: ITG)

कर्नाटक के धर्मस्थल मामले में SIT की टीम को कामयाबी हाथ लगी है. सामूहिक दफन, बलात्कार और हत्याओं की जांच कर रही टीम ने दक्षिण कन्नड़ जिले की एक अदालत में 3900 पन्नों का चार्जशीट दाखिल कर दिया है. चार्जशीट में 6 आरोपियों के नाम शामिल हैं.  

SIT ने बताया कि गुरुवार को बीएनएसएस की धारा 215 के तहत बेलटांगडी स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 3,900 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है जिसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन लोगों पर झूठी जानकारी देने और जांच में गुमराह करने का आरोप है. 

शिकायतकर्ता ही बन गए आरोपी 

सम्बंधित ख़बरें

CM Siddaramaiah, Deputy CM DK Shivakumar
नेतृत्व परिवर्तन से विधायकों के दिल्ली दौरे तक... कांग्रेस की डिनर मीटिंग में कर्नाटक पर क्या बात हुई? 
karnataka cm post fight dk shivakumar vs siddaramaiah
कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई, क्या सिद्धारमैया रोक पाएंगे शिवकुमार गुट को? 
नए ऐलान के साथ 2023 के आदेश में हुआ बदलाव
आवारा कुत्तों के हमलों पर नए नियम, मौत और घायल होने पर मिलेगा इतना मुआवजा 
कर्नाटक में पावर-शेयरिंग को लेकर फिर उठापटक
कर्नाटक कांग्रेस में कलह! दिल्ली में शिवकुमार के वफादार विधायक, DK बोले- मुझे कुछ नहीं पता 
कर्नाटक कांग्रेस में अंतर्कलह बना हुआ है. (Photo: PTI)
कर्नाटक कांग्रेस में फिर घमासान? दिल्ली पहुंचे शिवकुमार समर्थक विधायक, CM बदलने की मांग 

SIT की टीम ने बताया कि उनके पास उन बातों का सबूत है कि शिकायतकर्ता और उनके साथियों ने सामूहिक दफन की जानकारी या तो गलत दी थी या तो उसे बढ़ा-चढ़ाकर सामने रखा था. ये वही लोग थे जिन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि धर्मस्थल में कई शवों को दफनाया गया है लेकिन कहानी उस समय बदल गई जब जांच में शिकायतकर्ता ही आरोपी बन गए जिसके बाद से उनपर मामला दर्ज कर लिया गया.  

आरोपी की हुई पहचान 

Advertisement

आरोप पत्र में जिन 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें महेश शेट्टी टिमरोडी, गिरीश मट्टनवर, टी जयंत, विट्ठल गौड़ा, सुजाता भट और एक अन्य का नाम शामिल है.

जांच में मिले कंकाल 

इस मामले में राज्य सरकार की ओर SIT की टीम गठित की गई थी. जांच के दौरान धर्मस्थल में नेत्रवती नदी के किनारे वन क्षेत्रों में खुदाई की गई, जहां पर कुछ कंकाल मिलें. बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो नेत्रवती स्नान घाट के पास बंगलेगुड्डे वन क्षेत्र में एक तलाशी अभियान के दौरान फिर से कुछ कंकाल बरामद किए गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement