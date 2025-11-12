वो पोस्टर जिससे हुआ जैश के टेरर मॉड्यूल का खुलासा... एक महीने पहले पाकिस्तान से आया था मैसेज

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके के बाद जांच एजेंसियां अब एक नए सुराग पर काम कर रही हैं. इस घटना में 10 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे. शुरुआती जांच में इसे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ा बताया गया है, जिसमें कथित रूप से मेडिकल प्रोफेशनल्स की संलिप्तता पाई गई है.

अब इसी सिलसिले में जैश-ए-मोहम्मद का एक संदिग्ध पोस्टर सामने आया है. इस पोस्टर में राफल्स की तस्वीरों के साथ संदेश लिखा है, "उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे... जो कुछ हमने अब तक आप तक पहुंचाया है, आप उस पर अमल करोगे. हम देख रहे हैं कि आप अब भी गुनाहों में लिप्त हो, इसलिए शरीयत के खिलाफ काम बंद करो, वरना हमारा एक्शन तय होगा."

पोस्टर में आगे कहा गया है, "कुछ लोग इन भारतीय दरिंदों का साथ देते हैं... यह आखिरी बार है, अब आप माफी के हकदार नहीं रहेंगे. इंशा अल्लाह जब वक्त आएगा, तो वे अपनी जान देने के लिए तैयार रहेंगे."

जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर की बातें कोटेशन में लिखी गई है. (Photo- PDF Screengrab)

पोस्टर में श्रीनगर के नौशेरा का जिक्र

संदेश में खास तौर पर श्रीनगर के नौशेरा इलाके का ज़िक्र किया गया है, जहां ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है जो "भारतीय दरिंदों" को अपनी दुकानों पर जगह देते हैं.

सुरक्षा एजेंसियां अब इस पोस्टर की उत्पत्ति और प्रसार के स्रोत की जांच कर रही हैं. इसे सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए साझा किया गया बताया जा रहा है.

दिल्ली ब्लास्ट में तुर्की कनेक्शन भी सामने आया

जांच में शामिल अधिकारियों का कहना है कि धमाके से जुड़े डॉक्टर मॉड्यूल जिसमें डॉ. मोहम्मद उमर और डॉ. मुजम्मिल के नाम सामने आए हैं - का तुर्की कनेक्शन भी सामने आया है. एजेंसियों का मानना है कि फारिदाबाद में जब उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और विस्फोटक बरामद हुए, तो उमर ने घबराकर कार को गलत तरीके से हैंडल किया, जिससे यह धमाका हुआ.

