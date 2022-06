दिल्ली-NCR के टूरिस्ट क्यों हैं बदनाम, गवाह हैं ये शर्मनाक घटनाएं 

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और गोवा में इन दिनों पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने पहुंच रहे हैं. कोरोना काल के बाद इन डेस्टिनेशन पर लोगों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है. इन जगहों पर भले ही टूरिज्म बढ़ा है, लेकिन इन सबके बीच पर्यटकों की कुछ शर्मनाक हरकतें भी सामने आ रही हैं. खासकर दिल्ली-एनसीआर के टूरिस्ट शराब के नशे में टल्ली होकर नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं प्राकृतिक जगहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में भी दिल्ली-एनसीआर के टूरिस्ट को लेकर नकारात्मक नजरिया बनता जा रहा है. आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.



ताजा मामला गोवा के अंजुना बीच का है. यहां समुद्र तट पर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के रहने वाले ललित कुमार दयाल पर लापरवाही से एसयूवी कार चलाते हुए वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस उपाधीक्षक जीवबा दलवी ने बताया कि ललित ने कार किराए पर ली थी और वह अंजुना समुद्र तट पर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था.

इसके अलावा लद्दाख के मशहूर Pangong Tso लेक से यह वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था. इस वीडियो में गुरुग्राम (HR 26) नंबर की ऑडी कार को कुछ युवा Pangong Tso लेक में दौड़ाते हुए नज़र आए थे. साथ ही में लेक में एक टेबल पर कई शराब की बोतलें रखीं नजर आई थी. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में जबरदस्त नाराजगी दिखाई दी साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी.

I am sharing again an another shameful video . Such irresponsible tourists are killing ladakh . Do you know? Ladakh have a more than 350 birds species and lakes like pangong are the home of many bird species. Such act may have risked the habitat of many bird species. pic.twitter.com/ZuSExXovjp