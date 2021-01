भारत और ब्रिटेन के बीच 8 जनवरी से फिर शुरू होंगी उड़ानें, 23 दिसंबर को लगा था बैन

ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने से मचे हड़कंप के बीच भारत ने उड़ानों को शुरू करने का फैसला किया है. भारत और ब्रिटेन के बीच 8 जनवरी 2021 से उड़ानें फिर से शुरू होंगी. उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.

हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें 8 जनवरी, 2021 से फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है. 23 जनवरी तक दोनों देशों के बीच एक सप्ताह के दौरान केवल 15-15 उड़ानों की ही अनुमति होंगी. उन्होंने बताया कि ब्रिटेन के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से उड़ानें संचालित होंगी.

It has been decided that flights between India & UK will resume from 8 Jan 2021.

Operations till 23 Jan will be restricted to 15 flights per week each for carriers of the two countries to & from Delhi, Mumbai, Bengaluru & Hyderabad only. @DGCAIndia will issue the details shortly