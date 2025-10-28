scorecardresearch
 

Cyclone Montha की हलचल तेज! ओडिशा में बारिश, स्कूल बंद-ट्रेनें रद्द, IMD ने जारी किया ये अलर्ट

चक्रवात मोंथा के चलते ओडिशा के 9 जिलों में 30 अक्टूबर तक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद करने का आदेश दिया गया है. वहीं, रेलवे ने भी कई ट्रेनें रद्द, डायवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट की हैं. मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

Rough sea ahead of the landfall of Cyclone Montha in Andhra Pradesh (PTI Photo)
Rough sea ahead of the landfall of Cyclone Montha in Andhra Pradesh (PTI Photo)

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात 'मोंथा' मंगलवार सुबह एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिससे ओडिशा के 8 दक्षिणी जिलों में बारिश हुई है. स्थिति को देखते हुए, ओडिशा सरकार ने मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा, गजपति, गंजाम, नबरंगपुर, कालाहांडी और कंधमाल जिलों के निचले इलाकों और भूस्खलन संभावित पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. संवेदनशील इलाकों में NDRF, ODRAF और अग्निशमन सेवा की 140 बचाव टीमों को तैनात किया है.

स्कूल बंद और ट्रेनें भी रद्द
ओडिशा में प्रशासन ने 9 जिलों में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को 30 अक्टूबर तक बंद करने की घोषणा की है, जबकि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने वॉल्टेयर क्षेत्र और संबंधित मार्गों पर कुछ ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट करने की घोषणा की है. सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी 30 अक्टूबर तक रद्द कर दिया गया है. डी के सिंह (Special Relief Commissioner) बताते हैं कि प्रशासन ने सभी समुद्र तटों को सील कर दिया है ताकि पर्यटक और स्थानीय लोग समुद्र तटों में प्रवेश न कर सकें.


लोगों का रखा जा रहा ध्यान
अधिकारी बताते हैं कि संवेदनशील स्थानों से निकाले गए लोगों को 8 जिलों में खोले गए 1,400 से अधिक चक्रवात आश्रयों में रखा गया है, जहां भोजन और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं. साथ ही गर्भवती महिलाओं को पास के अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया है. राज्य सरकार ने मछुआरों को 29 अक्टूबर तक ओडिशा तट के साथ और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है.

मौसम विभाग ने दी चेतावनी
मौसम एजेंसी ने गोपालपुर बंदरगाह पर स्थानीय चेतावनी संकेत (LC-III) नंबर-III और पारादीप, धामरा, पुरी, छत्रपुर और चांदबली बंदरगाहों पर दूरस्थ चेतावनी संकेत नंबर-II (DW-II) फहराने का सुझाव दिया है. IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के वेस्ट-सेंट्रल रीजन में बना चक्रवाती तूफान 'मोंथा' बीते 6 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ-नॉर्थवेस्ट की तरफ बढ़ा है.

ये अब एक सीवियर साइकलोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो चुका है और सुबह 5:30 बजे इसका सेंटर मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से करीब 190 किलोमीटर साउथ-साउथईस्ट, काकीनाडा से 270 किलोमीटर साउथ-साउथईस्ट, विशाखापट्टनम से 340 किलोमीटर साउथ-साउथवेस्ट और गोपालपुर (ओडिशा) से 550 किलोमीटर साउथ-साउथवेस्ट में केंद्रित था.

मौसम विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर की डायरेक्टर डॉ. मनोरमा मोहंती ने बताया कि ये सिस्टम नॉर्थ-नॉर्थवेस्ट की तरफ बढ़ता रहेगा और मंगलवार की शाम या रात को मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच, काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा. उस वक्त इसकी स्पीड 90 से 100 किमी/घंटा रहेगी, तेज हवा 110 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है.

IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा, गजपति और गंजाम जिलों में अलग-अलग जगहों पर 7 से 20 सेमी तक भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर 20 सेमी से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है. साथ ही, नबरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, नयागढ़, नुआपड़ा, बोलांगीर, सोनपुर, बौध, खुर्दा, पुरी और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहां भी 7 से 20 सेमी तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

IMD ने येलो वॉर्निंग जारी कर अंगुल, ढेंकनाल, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, क्योंझर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिलों में आज 7 से 11 सेमी तक बारिश होने की संभावना जताई गई है.

