Corona Updates: देश में कोरोना का ग्राफ घटा, अब तक 63 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक

देश में कोरोना संक्रमितों (Coronavirus) की संख्या बढ़कर 72 लाख के पार पहुंच गई है. वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है. भारत में अब सिर्फ 8,26,876 कोरोना (Covid-19) मरीज हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,509 नए केस सामने आए हैं. जबकि 730 कोरोना मरीजों की मौत हुई है. वहीं, अब तक 63 लाख से अधिक मरीज कोरोना महामारी (Covid-19) से जंग जीत कर ठीक हो चुके हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह 8 बजे तक का जारी कोरोना का आंकड़ा

देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी कोरोना का ग्राफ काफी नीचे आ गया है. राज्य में मंगलवार को 24 घंटे में करीब साढ़े 8 हजार नए मरीज दर्ज किए गए जबकि 187 लोगों की मौत हुई है. महाराष्ट्र की कोरोना रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है. राज्य के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15 लाख 43 हजार से ज्यादा हैं, जिसमें करीब 13 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं.

वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर से बढ़ने लगा है. 11 दिन बाद मंगलवार को राजधानी में रोजाना नए संक्रमण का आंकड़ा तीन हजार से ऊपर पहुंचा है. पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3036 नए मामले सामने आए जबकि 45 मरीजों की मौत हो गई है. राजधानी के कुल कोरोना मामले 3 लाख 15 हजार के करीब हैं. जबकि रिकवरी रेट 91 फीसदी से ऊपर है.

#IndiaFightsCorona



India continues to report one of the lowest cases per million & lowest deaths per million in the world.



India's recoveries are the highest in the world. pic.twitter.com/3n6CDfa6hb