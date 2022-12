कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज़ लेने की ज़रूरत है या नहीं?: दिन भर, 22 दिसंबर

कोरोना एक बार फिर से पूरी दुनिया में सिर उठा रहा है. चीन इससे ख़ासा प्रभावित है. बीजिंग समेत कई शहरों में नई लहर जैसे हालात गए हैं. तेज़ी से बढ़ते संक्रमण के बीच रैपिड टेस्ट किट की भारी कमी हो गई है. अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है. श्मशानों में अंतिम संस्कार के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है. लेकिन चीन आंकड़े दबाने में लगा है. उसके आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि आज कोरोना से चीन में एक भी मौत नहीं हुई. लेकिन वहां से जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर दुनिया भर के एपिडेमियोलॉजिस्ट और जानकार संदेह जता रहे हैं.

WHO ने कहा है कि चीन में कोरोना की नई लहर के कारण वहां के अस्पताल भरते जा रहे हैं. लेकिन चीन की ओर से सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही जिससे हालात का ठीक ठीक आंदाज़ा हो. WHO के डिरेक्टर जनरल डॉ टेड्रोस एडनॉम गेब्रियेसस ने कहा है कि डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमें ये ठीक ठीक पता होना ज़रूरी है कि लोगों में इन्फेक्शन कितान सीरियस है, अस्पताल में कितने लोग भर्ती हैं और आईसीयू में कितने लोग हैं इन सब की जानकारी दी जानी चाहिए. WHO के इमरजेंसी चीफ़ माइकल रायन ने कहा है कि भले ही चीन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हो सकता है कम हो लेकिन यहां आईसीयू में मरीज़ भरते जा रहे हैं.

वैक्सीन की चौथी डोज़ लगनी चाहिए या नहीं?

पिछले दो हफ्तों में चीन का इंटरनेट इस तरह की पोस्ट से भर गया है जहां लोग कोरोना से परेशान हैं और अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं. तो चीन के लोग महामारी से कैसे जूझ रहे हैं, चीन किस तरह अपने नंबर्स छुपा रहा है? चीनी वैक्सीन भरोसे के लायक क्यों नहीं है और mRNA तकनीक से बनी वैक्सीन बाकी वैक्सीन्स से कितनी अलग है और क्या इंडिया में चौथी डोज़ लगनी चाहिए, सुनिए 'दिन भर' की पहली ख़बर में.

DMK-BJP का होगा गठबंधन?

पिछले कुछ समय में बीजेपी और उसके पोलिटिकल पार्टर्नर्स के बीच दूरियां बढ़ी हैं. NDA कुनबे का हिस्सा रहीं तमाम पार्टियां धीरे धीरे अलायन्स से छिटकती जा रही हैं. पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिव सेना और अभी कुछ दिन पहले जेडीयू ने भी एनडीए से कन्नी काट ली. इसी कड़ी में अब AIADMK का नाम आ रहा है. तमिलनाडु में बीजेपी और जयललिता की AIADMK अलायन्स पार्टनर रहे हैं. इस बीच AIADMK के एक सांसद सी . वे . शानमुगम ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और DMK का गठबंधन हो सकता है .

AIADMK MP के इस बयान पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के.अन्नामलाई ने कहा जो बीजेपी को लेकर दावा करता है उसे पार्टी का सदस्य होना चाहिए. कोई बाहरी व्यक्ति कैसे ये दावा कर सकता है? AIADMK के एक और नेता ने इसे सांसद महोदय का निजी बयान क़रार दिया. लेकिन कहते हैं न आग के बिना धुआं नहीं उठता. तो ऐसी सुगबुगाहट क्यों हुई, क्या वाकई बीजेपी DMK का गठबंधन होने वाला है, क्या शानमुगम के दावे का कोई ग्राउंड नज़र आता है और

हाल के दिनों में AIADMK और बीजेपी का रिश्ता कैसा रहा है, सुनिए 'दिन भर' की दूसरी ख़बर में.

म्यांमार के मुद्दे पर UN में क्या बोला भारत?

म्यांमार में पिछले कुछ वक्त से मिलिट्री रूल है और तमाम बड़े नेता क़ैद हैं. म्यांमार में जारी सैन्य हिंसा को तुरंत रोकने और आंग सान सू की समेत सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में कल एक प्रस्ताव पेश किया गया था. 15 सदस्यों वाले यूएन सिक्योरिटी कौंसिल में इस प्रस्ताव के पक्ष में 12 देशों ने वोटिंग की जबकि भारत, चीन और रूस वोटिंग से नदारद रहे. संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थाई प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत मानता है कि म्यांमार की जटिल स्थिति को धैर्य से हल किया जाना चाहिए. इसके अलावा किसी अन्य तरीके से इस मसले का समाधान नहीं होगा क्योंकि अन्य तरीके शांति और स्थिरता को बाधित करने वाले हैं. लेकिन भारत हमेशा से म्यांमार में लोकतंत्र का हिमायती रहा है. इंडिया किस तरह वहां डेमोक्रेसी के लिए चलाये जा रहे आंदोलन को सपोर्ट करता रहा है. लेकिन कल वोटिंग से क्यों दूर रहा, सुनिए 'दिन भर' की तीसरी ख़बर में.

यूपी में महंगी होगी शराब?

दिल्ली सरकार की शराब नीति पिछले कुछ महीनों से बड़ा मुद्दा बनी हुई है. सरकार और विपक्ष के बीच पुरानी आबकारी नीति वर्सेस नई आबकारी नीति की लड़ाई खूब देखने को मिली. इसमें कथित तौर पर करप्शन का मामला सामने आया और सीबीआई इसकी तहक़ीक़ात भी कर रही है. लेकिन एक बात ये भी थी कि नई आबकारी नीति से आने से दिल्ली में शराब सस्ती मिल रही थी.

यूपी में भी एक ऐसा ही प्रस्ताव आया है लेकिन ये लागू हुआ तो शराब महंगी हो जाएगी. यूपी शराब एसोसिएशन का ये दस पॉइंटर प्रस्ताव है. इसी में एक और प्रस्ताव है. शराब की दुकानें अभी रात दस बजे तक खुलती हैं. लेकिन अब उसे रात ग्यारह बजे तक करने का सुझाव दिया गया है. होगा कि नहीं ये तो सरकार के फैसले पर है. तो इन सुझावों और प्रस्तावों पर अमल करने से यूपी की आबकारी नीति में क्या बदल जाएगा और डिटेल में ये प्रस्ताव क्या क्या हैं, सुनिए 'दिन भर' की आख़िरी ख़बर में.