जलती पैंट की तस्वीर पर RSS का पलटवार- कांग्रेस की कई पीढ़ियां हमें रोक न पाईं

कांग्रेस के एक ट्वीट से सियासी गलियारों में घमासान मचा है. यह ट्वीट आरएसएस को लेकर किया गया है. जिसमें एक खाकी शॉर्ट्स को जलाते हुए दिखाया गया है. उसके नीचे 145 Days more to go लिखा गया है. इस ट्वीट के बाद आरएसएस और भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं. आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं.

कांग्रेस के ट्वीट पर मचा घमासान