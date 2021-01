सलमान खुर्शीद बोले- SC के फैसले के बाद खत्म हो राम मंदिर-मस्जिद पर विवाद

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद को खत्म नहीं कर दिया जाना चाहिए? माना जा रहा है कि उनका निशाना गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाली गई अयोध्या के राम मंदिर की झांकी पर था.

सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या अब हमें राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद को खत्म नहीं कर देना चाहिए? मंदिर की झांकी, इसके निर्माण के लिए दान करने वाले राष्ट्रपति और नृपेंद्र मिश्रा की ओर से यह कहना कि विध्वंस सही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जमीन दे दी. सब फूले-फलें, सभी को मुबारक.

Should we now not put closure to Ram Mandir-Babri Masjid dispute, the SC having decided? Tableau of Mandir, President donating to its construction, Nipendra Mishra saying demolition was right. But the SC gave land for mosque. Let both thrive, blessed by all.