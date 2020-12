कर्नाटकः पूर्व CM सिद्धारमैया ने बीफ वाले बयान पर जताया खेद, बोले- गलत समझा गया

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने बीफ को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि बीफ और कोडवा संस्कृति के बारे में मेरे बयान को मीडिया ने गलत तरीके से समझा. अगर कोडवास की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इसके लिए मुझे खेद है.

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को ट्वीट के जरिए कहा, 'बीफ और कोडवा संस्कृति के बारे में मेरे बयान को मीडिया की ओर से गलत समझा गया. अगर कोडवास की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इसके लिए मुझे खेद है. मैं कोडवा संस्कृति से अवगत हूं और मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं.'

My statement about Beef & Kodava culture has been misinterpreted by the media. I regret if that has hurt the sentiments of Kodavas. I am aware of Kodava culture and I greatly respect it.

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने आज ही किए एक अन्य ट्वीट में कहा था कि हमारे पास खाने की कई खाद्य परंपराएं और आदतें हैं. चाहे वो बकरी हो या भेड़ या मुर्गी या सुअर का मांस (पोर्क) या गोमांस (बीफ).

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा मतलब था कि धर्म और भोजन की आदतों को जोड़ना गलत है. मेरा कभी भी यह कहने का कोई इरादा नहीं था कि कोडवा गोमांस खाते हैं. उनकी संस्कृति के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है.'

We have various food traditions and habits. Be it goat or sheep or chicken or pork or beef.



I meant that it is wrong to link religion and food habits. I never intended to say that Kodavas eat beef. I have great respect for their culture.