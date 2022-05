पब वाले वीडियो पर राहुल गांधी के बचाव में उतरी कांग्रेस, शेयर की जावड़ेकर की शैम्पेन के साथ फोटो

राहुल गांधी के पब वाले वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है. जहां बीजेपी ने वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. वहीं, कांग्रेस ने बचाव में कहा है कि इस वीडियो में कुछ गलत नहीं है. इतना ही नहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर की फोटो भी शेयर की है. इसमें वे शैम्पेन की बोतल लिए नजर आ रहे हैं.

क्या है मामला?



दरअसल, राहुल गांधी नेपाल दौरे पर हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें वे काठमांडू में नाइटक्लब में नजर आ रहे हैं. बीजेपी इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है.

इन सबके बीच कांग्रेस नेता और सांसद मणिकम टैगोर ने एक फोटो शेयर की है. इसमें प्रकाश जावड़ेकर शैम्पेन की बोतल के साथ नजर आ रहे हैं.

