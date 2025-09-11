'वोट चोरी वाली फाइल भारत में ही बनी, BJP के आरोप फर्जी', टूलकिट विवाद पर बोली कांग्रेस

कांग्रेस सूत्रों ने राहुल गांधी के खिलाफ उठाए गए ‘इंटरनेशनल वोट चोरी टूलकिट’ आरोपों को गुमराह करने वाला और निराधार करार दिया है. पार्टी का कहना है कि इस कथित टूलकिट से जुड़ी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातें तकनीकी भ्रम और गलत व्याख्या पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य कांग्रेस की छवि खराब करना है.

कांग्रेस का कहना है कि यह आरोप केवल पीडीएफ फाइल के मेटाडाटा (EXIF डेटा) के टाइमज़ोन अंतर पर आधारित हैं. जबकि, तकनीकी जांच में पाया गया है कि यह फाइल भारत में तैयार की गई थी. टाइमज़ोन में अंतर महज़ एडोबी सॉफ़्टवेयर की बग या सेटिंग के कारण हो सकता है.

कांग्रेस ने बताया कि पीडीएफ फाइलों में टाइमस्टैम्प सिस्टम के क्लॉक से लिया जाता है, लेकिन एडोब जैसे सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी या कॉन्फ़िगरेशन समस्याओं के कारण टाइमजोन में विसंगति हो सकती है. कांग्रेस ने अंग्रेजी पीडीएफ के मेटाडेटा का हवाला दिया, जिसमें 'क्रिएट डेट' +06:30 दिखा रहा था, जबकि 'मॉडिफाई डेट' और 'हिस्ट्री टाइमस्टैम्प' भारतीय मानक समय (+05:30) के अनुरूप थे.

‘विदेशी हस्तक्षेप’ के दावे झूठे

कांग्रेस का कहना है कि यह अंतर किसी विदेशी लोकेशन का सबूत नहीं बल्कि एडोबी उत्पादों की सामान्य तकनीकी खामी है, जिसे विशेषज्ञ भी कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं. पार्टी ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह का आईपी, जीपीएस या सर्वर लॉग मौजूद नहीं है जो विदेशी हस्तक्षेप को साबित करे. आरोप केवल भ्रम फैलाने के लिए लगाए गए हैं.

बीजेपी का हमला

इसी बीच, बीजेपी से जुड़े नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर इसे राहुल गांधी की कथित अंतरराष्ट्रीय साजिश से जोड़ते हुए हमला बोला है. भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 'वोट चोरी' टूलकिट की पीडीएफ फाइल विदेशी जमीन पर बनी थी, क्योंकि इसमें +06:30 का टाइमजोन दिखाया गया था, जो भारतीय मानक समय (+05:30) से अलग है.

