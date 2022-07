Chess Olympiad Hoardings Row: सीएम स्टालिन के साथ बैनर पर नहीं लगाई गई पीएम की तस्वीर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चिपकाई

चेन्नई के पास महाबलीपुरम में आयोजित होने वाले 44वें अंतरराष्ट्रीय चेस ओलंपियाड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टर में शामिल नहीं किए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है. तमिलनाडु सरकार ने चेस ओलंपियाड के प्रचार के लिए कई जगहों पर बैनर और होर्डिंग लगाए हैं. होर्डिंग में प्रमुख रूप से तमिल विरासत स्थलों, धोती पहने थंबी द नाइट (कार्यक्रम का शुभंकर) और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को प्रमुखता से दिखाया गया है, लेकिन पीएम मोदी की फोटो पोस्टर से गायब है.

बुधवार को प्रदेश भाजपा (खेल एवं कौशल विकास) के अध्यक्ष अमर प्रसाद रेड्डी ने होर्डिंग पर प्रधानमंत्री की तस्वीर चिपका दी. “गुम्मीदीपुंडी (तमिलनाडु-आंध्र सीमा) से परे स्टालिन को कोई नहीं जानता. मोदी भारत के इकलौते प्रतिनिधि हैं. राज्य सरकार ने उन्हें पोस्टर में शामिल नहीं किया है इसलिए हम उनकी तस्वीरें चिपका रहे हैं.

Let me remind CM @stalin that our PM Sh. @narendramodi Avl is the sole representative of this Nation🔥🔥

Here we begin!!!



Chess Olympiad 2022.@annamalai_k @blsanthosh @JPNadda pic.twitter.com/eKiMW8GmQ9