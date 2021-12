सीडीएस बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर क्रैश, राहुल गांधी-गडकरी समेत कई नेताओं ने जताया दुख

तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया. उस हेलिकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और कई दूसरे सीनियर अफसर भी मौजूद थे. इस दुर्घटना में CDS बिपिन रावत, उनके परिवार के सदस्य समेत 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 की जान चली गई. इस हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बच पाए, जिनका इलाज चल रहा है. बुधवार को CDS ने दिल्ली से सुलूर के लिए उड़ान भरी थी. जनरल रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यह पद 2019 में बनाया गया था.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा है कि इस हादसे से स्तब्ध हूं. उस हेलिकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत जी भी मौजूद थे. सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं.



सीएम ममता बनर्जी ने भी हादसे पर ट्वीट किया है. वे लिखती हैं कि ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. पहाड़ी क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर के लिए चुनौती रहती ही है. बताया गया है कि जिस समय ये हादसा हुआ तब ममता बनर्जी मालदा में एक बैठक कर रही थीं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा है कि सीडीएस रावत, उनके परिवार और बाकी लोगों की सुरक्षा की भगवान से कामना करता हूं.



वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हादसे पर दुःख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने का दुखद समाचार मिला. मैं ईश्वर से सीडीएस श्री बिपिन रावत जी समेत सभी लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना करती हूं.

इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ट्वीट कर दुःख व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा, 'तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS जनरल बिपिन रावत जी व उनकी पत्नी समेत डिफेंस स्टाफ को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलिकॉप्टर क्रैश होने से हुआ हादसा अत्यंत दुखद. भाकियू सभी की कुशलता की कामना करती है.'



अकाली दल के देता सुखबीर सिंह बादल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि हेलिकॉप्टर में सवार रहे सीडीएस, उनका परिवार और बाकी लोग सुरक्षित रहे. उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहेगा. घटना पर दिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल का भी ट्वीट आया है. लिखा गया है कि तमिलनाडु में सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ले जा रहे सेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली. भगवान सभी की रक्षा करें.

इसके अलावा राघव चड्ढा, दीपेंद्र हुड्डा, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कई दूसरे नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. सभी उम्मीद कर रहे हैं कि सीडीएस और बाकी लोग सुरक्षित रहे.