हेल्थ प्रोग्राम के लिए नहीं होगी बजट की तंगी, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा फंड को कैबिनेट की मंजूरी

देश के आम लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. जानें कैसे होगा इसका फायदा

क्या है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि

पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’ होगा.

सरकार अभी वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136 बी के तहत विभिन्न वस्तुओं पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर वसूलती है. इसमें से स्वास्थ्य के अंश को अब इस कोष में रखा जाएगा.

#Cabinet approves creation of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) as a single non-lapsable reserve fund for health from the proceeds of health and education cess#CabinetDecisionshttps://t.co/3wpsmeVKcQ