किसान यूनियन की धमकी- दिल्ली आने वाली पांच सड़कों को जाम कर देंगे

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है. किसान दिल्ली-हरियाणा की सीमा सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आज रविवार को किसान यूनियन ने पीसी कर बुराड़ी जाकर प्रदर्शन करने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली के पांच प्वाइंट जाम करेंगे.

किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फूल ने पीसी करते हुए कहा कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे. बुराड़ी ओपन जेल है और उसका सबूत हमें मिल गया है. दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड किसान एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा कि वे उन्हें जंतर मंतर ले जाएंगे, लेकिन उन्हें बुराड़ी पार्क में बंद कर दिया गया.

भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि दिल्ली आने वाली पांच सड़कों को हम जाम कर देंगे. हम 5 प्वाइंट पर धरना देंगे. उन्होंने कहा कि हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरा इंतजाम है. वह कमरे के बराबर है और उसमें हमने सारी व्यवस्था की है.

Instead of going to open jail in Burari, we've decided that we will gherao Delhi by blocking 5 main entry points to Delhi. We've got 4 months ration with us, so nothing to worry. Our Operations Committee will decide everything: Surjeet S Phul, President, BKU Krantikari (Punjab) https://t.co/aH5xm26WAi pic.twitter.com/2L0yL7vVmf

सुरजीत सिंह ने कहा कि हमारा तीसरा फैसला है कि किसी भी राजनीतिक दल को मंच से बोलने का अधिकार नहीं है. हम लोग 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं चाहे वह कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो. हमारी समिति अन्य संगठनों को, जो हमारा समर्थन कर रही हैं, को बोलने के लिए तभी अनुमति देगी जब वे हमारे नियमों का पालन करेंगे.

We've decided that we won't allow any political party leader to speak on our stage, be it Congress, BJP, AAP or other parties. Our Committee will allow other organisations, who are supporting us, to speak if they follow our rules: Surjeet S Phul, President, BKU Krantikari (Punjab https://t.co/lzrhJ9PtAT pic.twitter.com/LX0lfilCNF