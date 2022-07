अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ी सफलता, ग्राम पंचायत चुनाव में 130 में से 102 सीटें निर्विरोध जीतीं

अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है. यहां हो रहे ग्राम पंचायत उप चुनाव में बीजेपी ने 130 में से 102 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है. इसके अलावा कांग्रेस, एनपीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 14 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की.

अरुणाचल प्रदेश चुनाव आयोग के मुताबिक, अब ग्राम पंचायत की सिर्फ 14 सीटों पर मतदान होना है. वहीं, जिला परिषद की 1 सीट पर भी चुनाव होगा. इन सीटों पर 12 जुलाई को मतदान होगा. 16 जुलाई को नतीजे आएंगे.

BJP bagged 102 out of 130 Gram Panchayat seats unopposed in Arunachal Pradesh. Out of 130 seats, BJP bagged 102 unopposed while 14 other seats bagged by Congress, NPP, Independent candidates unopposed: Nyali Ete, Secretary to the Arunachal Pradesh State Election Commission to ANI