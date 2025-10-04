जल्द हो सकता है बिहार के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान, कल शाम पटना दौरे से दिल्ली लौटेगी आयोग की टीम

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुआई में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम का दो दिवसीय बिहार दौरा आज से शुरू हो गया है. शनिवार सुबह पटना के होटल ताज में सुबह से विभिन्न बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार को सबसे पहले सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसके बाद दो सत्रों में राज्य के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम (जिला निर्वाचन पदाधिकारी) और एसपी/एसएसपी के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई. पहला सत्र दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक और दूसरा सत्र लंच के बाद 2:30 बजे से एजेंडा पूरा होने तक चलेगा.

5 अक्टूबर को सुबह 9:30 से 11 बजे तक आयोग की टीम चुनावी प्रक्रिया को लागू करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. चाय पर चर्चा के बाद 11:30 से 12 बजे तक बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के निदेशक स्तर के अधिकारियों के साथ पिछले सत्रों के फीडबैक पर विचार-विमर्श होगा. इसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के साथ दौरा समाप्त होगा.

रविवार शाम दिल्ली लौटेगी EC की टीम

आयोग की टीम के दौरे के अंतिम चरण में दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच तीनों आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों की जानकारी दी जाएगी. इसके बाद 5 अक्टूबर की शाम 4:10 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से टीम पटना से दिल्ली लौटेगी.

इसके अलगे दिन यानी सोमवार या मंगलवार को संभवत बिहार के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान दिल्ली में हो सकता है. बिहार दौरे पर पहुंची आयोग की टीम में सहयोगी आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू, डॉ. विवेक जोशी, उप निर्वाचन आयुक्त, सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हैं.

