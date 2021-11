Bhai Dooj: पीएम मोदी, शाह, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी भाई दूज की बधाई

आज भाई दूज है और पूरे देशभर में लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा नेता वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं दीं.

भाई दूज के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, ''सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं.''

सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं।



Best wishes to everyone on the auspicious occasion of Bhai Dooj.