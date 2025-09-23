बेंगलुरु में बस स्टैंड पर महिला की हत्या, बेटी के सामने पति ने चाकू से घोंपकर ले ली जान

बेंगलुरु में एक बस स्टैंड पर 32 वर्षीय एक महिला की उसके पति ने उसकी किशोर बेटी के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों की शादी तीन महीने पहले ही हुई थी और दोनों की दूसरी शादी थी.

कॉल सेंटर में काम करती थी रेखा

घटना सोमवार सुबह यहां सुनकदकट्टे बस स्टैंड पर सबके सामने हुई. पुलिस ने बताया कि राहगीरों ने लोहिताश्व (35) को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन पर चाकू तान दिया और कथित तौर पर रेखा के सीने और पेट में कई बार चाकू घोंपने के बाद मौके से फरार हो गया.

रेखा की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी बेटी अपराध की गवाह है. रेखा एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जबकि लोहिताश्व कैब ड्राइवर था. उनकी मुलाकात आपसी दोस्तों के ज़रिए हुई और डेढ़ साल की प्रेम-प्रसंग के बाद उन्होंने शादी कर ली.

अपराध के पीछे वैवाहिक कलह का कारण होने का संदेह है. दंपति सुंकदकट्टे के पास एक किराए के मकान में रह रहे थे और उनकी पहली शादी से हुई बड़ी बेटी उनके साथ रहती थी, जबकि उनकी छोटी बेटी रेखा के माता-पिता के साथ रहती थी.

पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश

शादी के बाद से ही दंपति के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और घटना वाले दिन भी उनके बीच तीखी बहस हुई. जिसके बाद रेखा अपनी 13 साल की बेटी के साथ बस स्टैंड के लिए निकलीं. मौके पर पति भी पहुंचा और झगड़ा करने लगा. अधिकारी ने बताया कि जब उनकी बेटी ने बीच-बचाव किया, तो उसने चाकू निकालकर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार संदिग्ध को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



