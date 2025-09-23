scorecardresearch
 

Feedback

बेंगलुरु में बस स्टैंड पर महिला की हत्या, बेटी के सामने पति ने चाकू से घोंपकर ले ली जान

बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेटी के सामने चाकू घोंपकर हत्या कर दी. इसके बाद मौके से फरार हो गया. बताया जाता है कि दोनों ने लव मैरिज की थी. फिलहाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार है.

Advertisement
X
पति ने की पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )
पति ने की पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )

बेंगलुरु में एक बस स्टैंड पर 32 वर्षीय एक महिला की उसके पति ने उसकी किशोर बेटी के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों की शादी तीन महीने पहले ही हुई थी और दोनों की दूसरी शादी थी.

कॉल सेंटर में काम करती थी रेखा

घटना सोमवार सुबह यहां सुनकदकट्टे बस स्टैंड पर सबके सामने हुई. पुलिस ने बताया कि राहगीरों ने लोहिताश्व (35) को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन पर चाकू तान दिया और कथित तौर पर रेखा के सीने और पेट में कई बार चाकू घोंपने के बाद मौके से फरार हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

Ahmedabad Himmat Rudani Murder Case
साजिश, सुपारी और मर्डर... मर्सिडीज़ में मिली कारोबारी की लाश, कातिल को जानकर हैरान रह गए सब 
आगरा में 20 महीने बाद खुला ब्लाइंड मर्डर केस का राज 
मृतक लक्ष्य, जिसकी चचेरे भाई ने ही हत्या कर दी. (Photo: Mayank Gaur/ITG)
क्रिप्टो के लिए गाजियाबाद में मर्डर, 14 साल के भाई को बेरहमी से मार डाला 
Banu Mushtaq inaugurates Mysuru Dasara festival amid controversy, offers flowers to Goddess Chamundeshwari, promotes unity and inclusivity
'मुझे मां चामुंडेश्वरी ने बुलाया है...', मैसूर दशहरा का उद्घाटन कर बोलीं लेखिका बानू मुश्ताक 
ठगों ने खुद को साइबर अधिकारी बताकर की ठगी
साइबर ठगों ने बीजेपी सांसद की पत्नी को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए 14 लाख रुपये 

यह भी पढ़ें: पुलिस की चार्जशीट में मौजूद है सोनम रघुवंशी की हर करतूत, सामने आ ही गया राजा मर्डर केस का काला सच

रेखा की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी बेटी अपराध की गवाह है. रेखा एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जबकि लोहिताश्व कैब ड्राइवर था. उनकी मुलाकात आपसी दोस्तों के ज़रिए हुई और डेढ़ साल की प्रेम-प्रसंग के बाद उन्होंने शादी कर ली.

अपराध के पीछे वैवाहिक कलह का कारण होने का संदेह है. दंपति सुंकदकट्टे के पास एक किराए के मकान में रह रहे थे और उनकी पहली शादी से हुई बड़ी बेटी उनके साथ रहती थी, जबकि उनकी छोटी बेटी रेखा के माता-पिता के साथ रहती थी.

Advertisement

पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश

शादी के बाद से ही दंपति के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और घटना वाले दिन भी उनके बीच तीखी बहस हुई. जिसके बाद रेखा अपनी 13 साल की बेटी के साथ बस स्टैंड के लिए निकलीं. मौके पर पति भी पहुंचा और झगड़ा करने लगा. अधिकारी ने बताया कि जब उनकी बेटी ने बीच-बचाव किया, तो उसने चाकू निकालकर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार संदिग्ध को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement