दिनदहाड़े महिला पर हमला, नोंचे बाल, एसिड फेंकने की धमकी..., सामने आया CCTV वीडियो

कर्नाटक के कोडिगेहल्ली में दिनदहाड़े एक महिला पर हुए हमले की चौंकाने वाली घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. चित्रकला नाम की एक महिला पर उसके घर के बगल में एक इमारत का निर्माण कर रहे पवन कुमार ने बेरहमी से हमला किया. दरअसल उसने अपने घर के कंपाउंड की दीवार में ड्रिलिंग करने वाले मजदूरों को रोका था जिससे पवन भड़क गया और विवाद छिड़ गया.

सीसीटीवी में आरोपी, महिला को गाली देते, उसके बाल पकड़कर घसीटते, जमीन पर गिराते और लात-घूंसों व डंडे से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है. पवन कुमार की मां पद्मावती, पत्नी भाग्या और पिता पर भी इस हमले में शामिल होने का आरोप है. परिवार ने कथित तौर पर चित्रकला पर तेजाब फेंकने की भी धमकी दी थी.

कोडिगेहल्ली पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में चित्रकला ने कहा है- 'मैं अपने पति प्रकाश और बेटे रजत सागर प्रकाश के साथ रहती हूँ. मेरे पति ऑटो चलाते हैं और मेरा बेटा एक कंपनी में काम करता है. 14 नवंबर को दोपहर लगभग 1:00 बजे, जब मजदूर हमारे घर की दीवार में ड्रिलिंग और छेनी चला रहे थे, तो मैंने उनसे पूछताछ की.'

मालूम हुआ कि हमारे घर के बगल में पवन कुमार एक घर बना रहे हैं. जब मैं उनके घर के सामने गयी और उनसे पूछा कि उन्होंने हमारी दीवार में छेद क्यों किया है, तो उन्होंने मुझे गंदी-गंदी गालियां दीं, साथ ही मुझे लात-घूंसे भी मारे. बाद में, जब मैं वापस लौटी और दोपहर करीब 1:15 बजे अपने घर के गेट के पास खड़ी था, तो पवन कुमार अचानक दौड़ता हुआ आया और मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसने मेरे बाल खींचे, मुझे जमीन पर पटक दिया, लात-घूंसे मारे और बुरी तरह पीटा.

घटना के दौरान, पवन कुमार के पिता राजेंद्र ने मुझे धमकाते हुए कहा, 'मेरे पास तुम्हारे लिए तेजाब तैयार है- देखो, मैं इसे तुम पर फेंक दूंगा.' पवन कुमार की मां पद्मावती और उनकी पत्नी भाग्य्या ने मुझे गंदी-गंदी गालियां और भद्दे नाम दिए . 15/11/2025 को, लगभग 11:00 बजे, जब मज़दूर हमारी दीवार पर खिड़की की जाली लगा रहे थे और मैं उनसे दोबारा पूछताछ करने गई, तो पवन कुमार ने कहा, 'मेरी गाड़ी में खंजर है- अगर मैं तुम्हें इससे मार दूँगा, तो तुम्हारी आंतें बाहर निकल आएँगी. इधर आओ, वेश्या, मेरे पास आओ,' और मुझे फिर से गालियां दीं. उसने आगे धमकी दी, 'तुम घर पर अकेली रहो- मैं कभी भी आकर तुम्हें मार सकता हूं.' ये सब कुछ आस-पास के लोगों ने देखा है. इसलिए, पवन कुमार, मोनिका, राजेंद्र, पद्मावती और भाग्य्या के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

