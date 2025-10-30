बेंगलुरु: पुलिस सिस्टम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने से हड़कंप, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पूर्व भारत पेट्रोलियम (BPCL) के CFO के. शिवकुमार ने सिविक और पुलिस सिस्टम में भ्रष्टाचार और उदासीनता के गंभीर और भावनात्मक आरोप लगाए हैं. यह घटना उनकी 34 साल बेटी अक्षया शिवकुमार की 18 सितंबर को ब्रेन हैमरेज से अचानक मौत के कुछ ही हफ्ते बाद हुई. उन्होंने पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं संभालने के दौरान ट्रामा का जिक्र किया है.

शिवकुमार ने कहा कि एंबुलेंस स्टाफ से लेकर पुलिस और यहां तक कि श्मशान घाट पर भी उन्हें कई जगहों पर रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया.

उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर पर 'असभ्य' होने का आरोप लगाया और कहा कि थाने के अंदर खुलेआम कैश मांगा गया. यह पोस्ट वायरल होने के बाद, बेंगलुरु पुलिस ने बेल्लंदूर पुलिस स्टेशन के एक PSI और एक कांस्टेबल को तत्काल निलंबित कर दिया है.

पुलिस स्टेशन में खुलेआम मांगे गए पैसे...

शिवकुमार ने अपने बाद में हटाए गए लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि उनका व्यवहार केवल तब बदला, जब 'ऊपर से तार खींचे गए.' मृतका अक्षया, जो IIM-अहमदाबाद की पूर्व छात्रा थीं, उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में 11 साल तक काम किया था, जिसमें गोल्डमैन सैक्स में आठ साल शामिल थे.

पुलिस ने लिया संज्ञान, दो कर्मी निलंबित

पुलिस के खिलाफ आरोप लगाने वाला सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद बेंगलुरु पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. जांच लंबित होने तक बेल्लंदूर पुलिस स्टेशन के एक PSI और एक कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया गया है.

