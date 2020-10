मदरसों को बदनाम करना प्रोपेगैंडा, गैर-धार्मिक शिक्षा भी कराते हैं मुहैया: असदुद्दीन ओवैसी

असम सरकार ने सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला किया है. इसके साथ ही राज्य में चल रहे सभी मदरसों को अब सरकारी स्कूल में बदल दिया जाएगा. वहीं मदरसों को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कई मदरसे धार्मिक और साथ ही गैर-धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं.

मदरसों को लेकर किए गए अपने ट्वीट में हैदराबाद से सासंद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मदरसों पर 9PM राष्ट्रवादियों को कुछ तथ्यों को जानना चाहिए. ओवैसी ने कहा कि कई मदरसे धार्मिक और गैर-धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं. कई कंप्यूटर साक्षरता जैसे आधुनिक कौशल भी प्रदान करते हैं. वहीं मदरसों में केवल 3% मुस्लिम बच्चे जाते हैं.

ओवैसी ने कहा कि धार्मिक निर्देश देने वाला स्कूल अनुच्छेद 25, 26 और 30 के तहत मौलिक अधिकारों द्वारा संरक्षित है. मदरसों और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को बदनाम करना प्रोपेगैंडा है. ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार ने 20 वर्ष मदरसों के विकास के लिए वित्त पोषित किया है. जबकि पीएमओ ने इस राशि को घटाकर 375 करोड़ से 120 करोड़ रुपये कर दी है.

