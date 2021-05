ओवैसी ने उठाया लद्दाख का मसला, कहा- हालात चिंताजनक, क्या छिपाना चाहता है PMO?

लद्दाख के मुद्दे पर एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. ओवैसी का कहना है कि चीन अभी भी हमें डेपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचोक में जाने की इजाजत नहीं दे रहा है. ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एलएसी (LAC) के हालात के बारे में न तो संसद में कुछ बोला और न ही मीडिया में कुछ बोल रहे हैं.

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लद्दाख में हालात अभी भी चिंताजनक हैं, पीएम कार्यालय ने न तो आधिकारिक रूप से प्रेस को जानकारी दी है और न ही संसद में सवालों के जवाब दिए हैं, वह क्या छिपाना चाहता है? हमने पिछले जून में गलवान में 20 बहादुर जवानों को खो दिया था.

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन अभी भी हमें डेपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचोक डोस तक नहीं जाने दे रहा है, क्या पीएमओअभी भी इस बात पर कायम है कि कोई भारत में घुसा नहीं है? उन इलाकों में फिर से कब्जा करने की क्या योजना है? क्या नई यथास्थिति को स्वीकार करने के लिए इतिहास का बहाना बनाते हुए पीएम बस बैठे रहेंगे?

Does the government even have a strategy to deal with China? Or is PR and propaganda going to be the only response? n/n