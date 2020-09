मोदी ने किया सिंघम का जिक्र तो ओवैसी बोले- आपकी पार्टी के सीएम ही करते हैं ‘ठोक देंगे’ की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी में ट्रेनी आईपीएस अफसरों से बातचीत की. इस दौरान पीएम ने उनके आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए बॉलीवुड फिल्म सिंघम का उदाहरण दिया. पीएम मोदी के इस उदाहरण पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का जवाब आया है. ओवैसी ने कहा कि आपकी पार्टी के नेता ही ऐसी बातें करते हैं कि ये नए IPS आपकी बातों को सीरियसली कैसे लेंगे.

दरअसल, शुक्रवार को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आजकल जो नए पुलिस अफसर आते हैं उन्हें लगता है कि वो आते ही ऐसा रोब जमाएं कि बदमाशों में उनके नाम का खौफ हो. पीएम ने कहा कि सिंघम जैसी फिल्में देखकर ये ऐसा सोचते हैं जिसकी वजह से अच्छा काम पीछे छूट जाता है. युवा IPS से पीएम ने अपील करते हुए कहा कि आप लोग ऐसा ना करें.

Uttar Pradesh CM from your party says “thok denge” & “boli nahi to goli”



Your MP calls Godse a deshbhakt & celebrates death of martyr Hemant Karkare



How are these young officers supposed to take you seriously? https://t.co/MDFY9lsRKY