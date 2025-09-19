अरुंधति रॉय की किताब के कवर पर सिगरेट को लेकर घमासान, जानें- क्या कहता है कानून

मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय की किताब के कवर पर उन्हें बिना किसी स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट पीते दिखाया गया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है. केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूछा गया है कि क्या ये तस्वीर भारत के तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करती है, जो धूम्रपान के चित्रण को नियंत्रित करते हैं और तंबाकू के उपयोग के अप्रत्यक्ष प्रचार पर रोक लगाता है.

इस मामले में लागू कानून है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA). ये कानून सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाता है और उनके व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है.

COTPA की धारा 5 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के निषेध से संबंधित है. इसमें कहा गया है...

• सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण में लगा कोई भी व्यक्ति इनका विज्ञापन नहीं करेगा.

धारा 3(ख) के अंतर्गत विज्ञापन शब्द की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसमें तंबाकू के उपयोग का कोई भी सुझाव या प्रचार शामिल है.

क्या-क्या कहा गया है कानून में...

• किसी भी माध्यम को चलाने वाला व्यक्ति उस माध्यम के जरिए तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं देगा.

Advertisement

• ऐसे किसी भी विज्ञापन में भाग लेना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट या तंबाकू उत्पादों के उपयोग या उपभोग का सुझाव देता हो या बढ़ावा देता हो.

• तंबाकू के उपयोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने वाले किसी भी विज्ञापन का प्रकाशन.

ये कानून किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के लिए इन कामों को भी विशेष रूप से प्रतिबंधित करता है.

• सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के किसी भी विज्ञापन को प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करवाना, प्रदर्शित करने की अनुमति देना या अधिकृत करना प्रतबंधित है.

• तंबाकू विज्ञापन वाली फिल्म या वीडियो टेप को बेचना या बिक्री की अनुमति देना प्रतबंधित है.

• तंबाकू विज्ञापन वाले किसी भी पत्रक, हैंडबिल या दस्तावेज़ का वितरण या वितरण को अधिकृत करना प्रतबंधित है.

• ज़मीन, इमारतों, दीवारों, होर्डिंग्स, फ़्रेमों, खंभों, ढांचों, वाहनों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू के विज्ञापन प्रदर्शित करना प्रतबंधित है.

धारा-22 के तहत उल्लंघन करने पर दंड तय है. पहली बार अपराध करने पर अधिकतम 1,000 का जुर्माना और इसके बाद अगर अपराध दोहराया गया तो कारावास हो सकता है.

इसके अलावा संशोधित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 के अनुसार फिल्मों, टीवी कार्यक्रमों और विज्ञापनों में जहां धूम्रपान दिखाया जाता है, वहां चित्र और शब्दों में चेतावनी देना अनिवार्य है, लेकिन ये नियम विशेष रूप से किताबों या अन्य मुद्रित सामग्री पर लागू नहीं होते हैं.इनका दायरा सिर्फ फिल्मों और टीवी (बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म तक) तक सीमित है.

---- समाप्त ----