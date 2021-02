आंध्रः कुरनूल जिले में सड़क हादसे में 13 की मौत, पीएम-सीएम ने जताया दुख

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के वल्दुरती मंडल के मदपुरम गांव के नजदीक बस और ट्रक की टक्कर में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए. घायलों को सरकार अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दुख जताया है.

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को राहत और चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुई सड़क दुर्घटना दुखद है. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया. मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे.

The road accident in Andhra Pradesh’s Kurnool district is saddening. In this hour of sadness, my thoughts are with those who lost their loved ones. I hope that the injured recover at the earliest: PM @narendramodi