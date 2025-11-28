5 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या, फंदे पर लटकी मिली मां... तहसीलदार के घर में खौफनाक वारदात

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के शारदा नगर में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक अपार्टमेंट में मां और उसके पांच वर्षीय बेटे की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई. मृतकों की पहचान 30 साल की अमूल्या और उनके 5 साल के पुत्र सहस्र के रूप में की गई है. अमूल्या, रामगिरी में तैनात एक डिप्टी तहसीलदार की पत्नी थीं.

मामला सामने आने पर जब अपार्टमेंट का दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य बेहद भयावह था. सहस्र मृत अवस्था में पाया गया. उसकी हत्या गला काटकर की गई थी, जबकि अमूल्या का शव फांसी के फंदे से लटका मिला. दोनों की मौत ने परिवार और पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया. प्रारंभिक जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह घटना घरेलू विवाद के कारण हुई,आत्महत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी है. अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी और सभी संभावना को जांच के दायरे में रखा जा रहा है.

मृतका अमूल्या के परिवार ने आरोप लगाया है कि वह अपने पति के उत्पीड़न और मानसिक दबाव का लंबे समय से सामना कर रही थीं. हालांकि पुलिस इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर रही है. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस का मानना है कि रिपोर्ट आने के बाद कई सवालों के जवाब स्पष्ट होंगे. अनंतपुर शहर में हुई यह दर्दनाक घटना लोगों में चिंता का कारण बनी हुई है. स्थानीय निवासी मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं.

