scorecardresearch
 

Feedback

'देश के भीतर ही नहीं, सीमा पार बैठे अपराधियों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई', बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण: चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया. उन्होंने वैश्विक स्तर पर बेहतर तालमेल, संचालन और कूटनीति पर जोर दिया. अमित शाह ने कहा कि सीमा पार अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने होंगे और देश से फरार अपराधियों को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है.

Advertisement
X
सीबीआई ने नई दिल्ली में 'भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण: चुनौतियां और रणनीतियां' विषय पर सम्मेलन आयोजित किया. (Photo: PTI)
सीबीआई ने नई दिल्ली में 'भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण: चुनौतियां और रणनीतियां' विषय पर सम्मेलन आयोजित किया. (Photo: PTI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण: चुनौतियां और रणनीतियां (Extradition of Fugitives: Challenges & Strategies) विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया. यह कार्यक्रम सीबीआई की ओर से आयोजित किया गया था.

अमित शाह ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मजबूत तालमेल, बेहतर संचालन और समझदार कूटनीति को एक साथ लाना है. उन्होंने कहा, 'आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत न केवल सुरक्षित सीमाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि कानून के शासन को सुनिश्चित कर रहा है. इस सम्मेलन के जरिए हम वैश्विक सहयोग, बेहतर समन्वय और स्मार्ट डिप्लोमेसी को एक मंच पर लाएंगे.'

'सीमा पार अपराधियों पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत'

सम्बंधित ख़बरें

Amit Shah: No matter how fast criminals are, justice will be even faster.
भगोड़े अपराधियों पर शाह का 'जीरो टॉलरेंस' 
Why is Chirag Paswan camped in Delhi during the elections?
बिहार: शाह-योगी ने भरी हुंकार, दिल्ली में चिराग का डेरा 
Why is there a second on JDUs seat... Jeetan Ram Manjhi lashes out at Chirag!
'आगे कोई दिक्कत...' अमित शाह से मिलने के बाद बोले कुशवाहा 
Why is there a second on JDUs seat... Jeetan Ram Manjhi lashes out at Chirag!
बिहार: शाह से मिलकर बदले कुशवाहा के सुर, कही ये बात?  
Today in Bihar, CM Yogi will hold two rallies, making an impact in Danapur and Saharsa.
बिहार में आज CM योगी, आज इन दो जगहों पर रैली 

गृह मंत्री ने कहा कि केवल देश के भीतर नहीं, बल्कि सीमा पार अपराधों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने होंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि जो अपराधी भारत में गंभीर अपराध करने के बाद विदेश भाग जाते हैं, उन्हें हर हाल में वापस लाया जाना चाहिए.

अमित शाह ने कहा, 'हमें भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखनी चाहिए- न केवल भारत के भीतर, बल्कि उन अपराधियों के खिलाफ भी जो सीमाओं के पार बैठे हैं. देश से फरार अपराधियों को ढूंढ़कर भारत लाना और उन्हें भारतीय कानून के तहत सजा दिलाना हमारी जिम्मेदारी है.'

Advertisement

अयोध्या में NSG का नया हब बनेगा

इससे पहले, 14 अक्टूबर को अमित शाह ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) जल्द ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अपना सातवां परिचालन हब स्थापित करेगा. यह घोषणा हरियाणा के मानेसर में आयोजित NSG के 41वें स्थापना दिवस समारोह में की गई थी. अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्पित है.

उन्होंने बताया, 'एनएसजी के छह हब पहले ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू टास्क फोर्स में स्थापित किए जा चुके हैं, और अब अयोध्या में नया हब तैयार किया जाएगा.' उन्होंने बताया कि अयोध्या हब के बनने से यह सुनिश्चित होगा कि एनएसजी कमांडो 24 घंटे, साल के हर दिन, हर समय तैयार रहें ताकि किसी भी संभावित आतंकी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement