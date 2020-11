कृषि मंत्री बोले- बातचीत से कभी इनकार नहीं, पहले माहौल बनाएं किसान

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन को लंबा चलाने की बात कही है तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान बातचीत का माहौल बनाएं और हम चर्चा के लिए तैयार हैं. सरकार ने बातचीत से कभी इनकार नहीं किया है.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने चौथी बार 3 दिसंबर को मिलने का प्रस्ताव दिया है. पहले से ही बातचीत चल रही है, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है. सरकार बातचीत के लिए तैयार है, किसान यूनियनों को इसके लिए माहौल बनाना चाहिए. उन्हें आंदोलन छोड़ना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए.

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसान की समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है और चौथे दौर की वार्ता 3 दिसंबर को होने वाली है. वार्ता का क्रम चल ही रहा है. किसी को यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं.

