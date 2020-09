महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई में आरे के पास 600 एकड़ जमीन वन क्षेत्र घोषित

महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि आरे के जंगलों को बचाने और जीवों की रक्षा के लिए करीब 600 एकड़ जमीन को जंगल क्षेत्र के रूप में आरक्षित करने का फैसला लिया गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑफिस ने भी बताया कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के पास आरे की 600 एकड़ भूमि वन के रूप में आरक्षित की जाएगी.

पिछले साल मुंबई के आरे कॉलोनी के पेड़ों की कटाई को लेकर खूब चर्चा हुई थी. आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर बताया कि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरे जंगल और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई जिसमें IFA की धारा 4 को SGNP के पास आरे की लगभग 600 एकड़ वन के रूप में आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है.

उन्होंने कहा कि सुझाव और आपत्तियों की सुनवाई के बाद इसे आरक्षित वन घोषित कर दिया जाएगा. आदित्य ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि आरे में अतिरिक्त खुली और वन भूमि के लिए दूसरे चरण के सर्वेक्षण काम पहले चरण के काम के बाद होगा, पहला चरण जल्द ही शुरू होगा. इससे राज्य को एसजीएनपी और आरे में मौजूद वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने में मदद मिलेगी.

A meeting held by Hon’ble CM Uddhav Thackeray ji with Aarey, Forest& Environment Depts has decided to apply Section 4 of IFA to approximately 600 acres in Aarey land near SGNP.

This implies that it will be declared a reserve forest after a hearing for suggestion/ objections(1/n)