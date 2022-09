राघव चड्ढा ने अर्शदीप के परिजनों से की मुलाकात, बोले- किसी खिलाड़ी पर व्यक्तिगत हमला सही नहीं

आप से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के परिजनों से सोमवार को मोहाली में मुलाकात की. यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत को मिली हार के बाद से अर्शदीप सिंह सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. सीमा-पार मौजूद कुछ लोगों ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को ट्रोल करते हुए उनका खालिस्तान तक से फर्जी कनेक्शन बना डाला.



अब राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, पंजाब के खेलमंत्री गुरमीत सिंह मीत समेत आप के तमाम नेताओं ने अर्शदीप का समर्थन किया है. राघव चड्ढा और कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के माता-पिता से मुलाकात की. उन्होंने कहा, अर्शदीप पंजाब की शान हैं, आप सरकार उन्हें पूरा समर्थन देती है.

राघव चड्ढा ने कहा कि आप सरकार क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के साथ खड़ी है. रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान कैच छुटने के लिए अर्शदीप का बचाव करते हुए, आप के दोनों नेताओं ने कहा कि कैच छूटना खेल के दौरान एक साधारण बात है जो किसी से भी हो सकती है. इसके लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से किसी खिलाड़ी पर हमला नहीं करना चाहिए.





I just met bowling superstar Arshdeep's family in Kharar, Punjab. His parents have persevered & sacrificed so much. His struggle & perseverance, from humble origins to playing for India at international stage is inspiring. We all stand firmly with Arsh today. #IStandWithArshdeep pic.twitter.com/mcT1DlPsRl